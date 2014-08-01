%30 انخفاض نسبة إشغال فنادق مكة المكرمة

قدر عاملون في قطاع السياحة انخفاض نسبة الإشغال إلى 30% أيام العيد السعيد في فنادق مكة المكرمة، عما كانت عليه في شهر رمضان المبارك لتصل إلى 70% بالمنطقة المركزية والأحياء القريبة من الحرم الشريف.

ووفقا لصحيفة "الرياض"، فقد قال مختصون في القطاع الفندقي بمكة المكرمة، إنه يشهد في العادة انخفاض نسبة الإشغال في أيام عيد الفطر المبارك، حيث يفضل العديد من الزوار قضاء عيد الفطر المبارك في كل من مدينة جدة ومحافظة الطائف.

وأوضح تركي العبدالله، مسؤول حجوزات بأحد الفنادق الكبرى بالمنطقة المركزية، أنه في العادة تتراجع نسبة إشغال الفنادق في أيام العيد، مشيرا إلى أن الفنادق تصل غالبا نسبة الإشغال فيها أيام العيد إلى 70%.

وأضاف أن الأسعار ترتفع بحسب قرب الفندق من الحرم أو بعده عنه، وكذلك إطلالة الغرفة على الحرم مباشرة.