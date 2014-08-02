بطاقات الحجوزات الفندقية ترفع الطلب 13% في الإمارات

ساهم اقتناء بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي في الإمارات في زيادة نسبة حجوزات الفنادق لمقتنيها بـ13% سنويا مقارنة بفترة ما قبل الاقتناء.

ووفقا لصحيفة الحياة، أكدت دراسة لشركة "ليفري" للبيع المباشر في أبوظبي أن الخصومات التي تمنحها بطاقات الدفع المباشر للعملاء للحجز في الفنادق والمنتجعات السياحية والتي تتدرج بحد أدنى من 20% من قيمة أسعار الحجوزات لتصل إلى 50% أسهمت في إقبال مقتني البطاقات على زيادة ترددهم على الفنادق وزيادة متوسط ليالي الإقامة الفندقية.

ونفذت الدراسة عن طريق استبيان شمل 9 آلاف عميل لبطاقات الدفع المباشر في الإمارات حيث أوضحوا جميعهم أن تلك البطاقات كان لها دور رئيس في تشجيعهم على زيادة متوسط فترة إقامة النزلاء، لا سيما مع وجود خصومات البطاقات التي تخفض سعر الغرف الفندقية بنسبة 20 إلى 50 في المائة وكثرة التردد على الفنادق في كافة إمارات الدولة.

وأكد محمد الجندي المدير العام لشركة "ليفري" في مؤتمر صحافي أن تلك البطاقات أسهمت في الترويج للسياحة الداخلية في الدولة لا سيما أن المؤشرات السياحية التي تصدرها الجهات المختصة تفيد بارتفاع أعداد نزلاء المنشآت الفندقية بشكل سنوي، إضافة إلى الإقبال الكبير من السياح الوافدين من الخارج.

وأضاف الجندي أن مجموعة ليفري العالمية تتعامل مع 180 ألف فندق ومنتجع حول العالم من خلال مكاتبها في أبوظبي ودبي كما تمتلك شراكات مع كبريات الشركات المحلية مثل شركة الاتحاد للطيران.

وبين الجندي أن الارتفاع الملحوظ في نسب إشغالات فنادق الدولة بشكل سنوي يعزى إلى أسباب عدة من أهمها زيادة قاعدة المشتركين في بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي ضاربا المثال بتسجيل المنشآت الفندقية في أبوظبي نتائج قياسية في الأشهر الخمسة الأولى من 2014.