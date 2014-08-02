مسؤول أردني: نصف سياحنا من السعوديين

قال السفير الأردني لدى السعودية، جمال الشمايلة إن نصف السياح الذين يرتادون بلاده هم من السعودية.

وبحسب صحيفة الاقتصادية، أكد السفير الشمايلة أن الأردن استقبلت عشرات الآلاف من العائلات السعودية في إجازة عيد الفطر هذا العام عن طريق البر من خلال معبري العمري والمدورة، مقدرا عدد السياح السعوديين في الأردن بأكثر من 1.5 مليون سائح سنوياً.

وقال الشمايلة، إن عدد السائحين الأجانب في الأردن يعادل أكثر من ثلاثة ملايين سائح، يشكل السعوديون من 40 إلى 50 في المائة منهم.

وأضاف الشمايلة: "السائح السعودي يرى في الأردن امتداداً للمملكة من حيث نوعية الحياة والعادات والتقاليد والقرب بين الناس، إضافة إلى توافر العديد من المناطق السياحية التي تراعي عادات وتقاليد العائلات السعودية والتي تتقارب مع العادات الأردنية، مع وجود أماكن السياحة العائلية.

وقال الشمايلة، إن المواطنين السعوديين لا يقصدون الأردن بغرض السياحة فقط، حيث إن هناك مئات الآلاف من السعوديين يأتون إلى الأردن بغرض العلاج خاصة من كبار السن، بسبب وجود العديد من المستشفيات والمراكز الصحية المتقدمة في الأردن.

وأشار السفير الأردني، إلى أن الأحداث الجارية في لبنان وسوريا وعدم استقرارهما الأمني، ساهمت بشكل إيجابي في زيادة أعداد السياح السعوديين خاصة والخليجيين بشكل عام، حيث أصبحت الأردن وجهة العديد من السياح الذين كانوا يقصدون لبنان وسوريا بغرض السياحة.

وأضاف أن الدخل السياحي نما 1.4 في المائة في 2013 إلى 4.12 مليار دولار، ويسهم قطاع السياحة الأردني بنسبة 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو مصدر رئيس للعملة الصعبة التي يعتمد عليها الأردن إلى جانب تحويلات المغتربين في دعم ميزان المدفوعات.