1.7 مليون نزيل في فنادق أبوظبي خلال 6 أشهر

استقبلت 154 منشأة فندقية بأبوظبي 1,7 مليون نزيل فندقي خلال النصف الأول من العام الحالي بنمو 28٪ مقارنة مع 1,3 مليون نزيل بنفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفع عدد الغرف الفندقية من 25,270 غرفة العام الماضي إلى 27,405 غرف بنمو 8٪ بما يعادل إضافة 2135 غرفة، بحسب بيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وارتفعت الليالي الفندقية بنسبة 22٪ إلى 5,147 مليون ليلة، في حين تراجع معدل الإقامة 4٪ خلال النصف الأول العام الحالي إلى 3,03 مقارنة مع 3,17 ليلة بنفس الفترة من العام الماضي.

ونمت معدلات الإشغال بنسبة 8٪ إلى 77٪ بالنصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 71٪ بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وقال سلطان الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة بالإنابة في «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة»: إنه رغم ارتفاع عدد الغرف الفندقية بأبوظبي، فإن الطلب جاء ليواكب المعروض من الغرف بالنصف الأول، واستطاعت الإمارة تحقيق نمو ملحوظ في جميع المؤشرات السياحية الرئيسية».

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الإيرادات الفندقية خلال النصف الأول نما بنسبة 15٪ إلى نحو 3 مليارات درهم، حيث ارتفعت إيرادات الغرف بنسبة 15٪، والطعام والشراب بنسبة 12٪.

وفيما يتعلق بعدد الغرف الفندقية يوجد 10,7 ألف غرفة في فنادق الخمس نجوم، بنمو 10٪ مقارنة بالعام الماضي، و6105 غرف للفنادق من فئة الأربع نجوم بنمو 14٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و4115 غرفة في فنادق فئة 3 نجوم بنمو 11٪، و361 غرفة من فئة النجمتين و437 غرفة من فئة النجمة.





