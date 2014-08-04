الخطوط الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى العراق

قالت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، وهي من خطوط الطيران الرئيسية التي تخدم العراق يوم الأحد إنها استأنفت رحلاتها إلى العراق، بعد تعليق دام 24 ساعة بسبب مخاوف أمنية.

ولم تذكر الشركة في بيانها سبب تغيير القرار الذي اتخذته يوم السبت بوقف رحلاتها إلى العراق حتى إشعار آخر.

وللخطوط الأردنية 30 رحلة جوية في الإجمال أسبوعيا إلى العراق وتخدم بغداد11 مرة أسبوعيا، بالإضافة الى البصرة في الجنوب وأربيل والسليمانية في الشمال الكردي.

وأوقفت رحلاتها التي كانت تسيرها مرتين اسبوعيا الى الموصل بعد تطورات الأحداث الجيوسياسية في المدينة خلال يونيو الماضي.

وتتخذ شركات الطيران الكبرى مواقف مختلفة بشأن الطيران فوق العراق إذ يتجنب العديد من تلك الشركات مجاله الجوي الآن.