أغلى الوجهات السياحية المفضلة لأثرياء العالم

مع انتصاف فصل الصيف لايزال البعض يفكر في الوجهات التي قد يقصدها لتمضية الإجازة، لكن الميزانية عادة هي التي تحدد الخيارات المتاحة لمعظمنا، إلا أن الوضع مختلف بالنسبة للأثرياء، فالخيارات غير محدودة، والمصروف قد يتجاوز الملايين، فأين يمكن لهؤلاء تمضية عطلاتهم؟

من بين العطلات الأكثر تكلفة ووجاهة ما تسمى "عطلة ملك القصر" أوking of the castle وهي كناية عن جولة على ثلاثة من قصور المهراجا في منطقة Rajasthan الهندية.

أما التكلفة فنحو 3.7 مليون دولار، وذلك لأنه غير ملزم بحجز القصر كاملا، سواء أكان بمفرده أو كان برفقته ما يصل إلى 120 ضيفا يسعهم القصر.

أما إذا أراد الثري حجز جزيرة خاصة فمقابل ذلك هو 1.7 مليون دولار، يستطيع تمضية أسبوع كامل على جزيرة Laucala في Fiji التي تحتضن خمسا وعشرين فيلا فخمة تتسع لستين شخصا.

أما مقابل مليون دولار فيمكنك استئجار طائرة خاصة تقلك مع 29 من أصدقائك من أقرب مطار لتأخذك في جولة مدتها 20 يوما على مدن العالم القديم من مصر إلى الهند إلى فيتنام وإندونيسيا وغيرها مع إقامة في أفخم الفنادق، وتنتهي الرحلة في أستراليا، وعليه بعدها حجز تذكرة العودة على الطيران التجاري.

ومقابل 750 ألف دولار يمكن استئجار يخت فخم يتسع لـ12 شخصا يعرف بـRV Pegaso يشمل غواصة تتسع لـ5 أشخاص تسمح باستكشاف قاع البحر حول جزر الكاريبي. ويمكن الوصول إلى اليخت بالهيليكوبتر.

وإذا كان الشخص الثري يخطط لإجازة فصل الشتاء فأغلى شاليه في العالم، وهو محصن من ضربات الرصاص، هو شاليه N في جبال الألب النمساوية الذي سيكلفك 400 ألف دولار في الأسبوع ويتسع لـ24 ضيفاً.

لكن الخدمة هي الأفخم ابتداء من تطريز الأحرف الأولى من اسمه على الوسادات ومعدات التزلج من ماركة بورش، مرورا بمسبح يسمح له بسماع الموسيقى تحت الماء، وانتهاء بأدوات المائدة المصنوعة من التيتانيوم.