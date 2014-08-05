ربع مليون مسافر توجهوا للبحرين خلال إجازة العيد

قال مسؤول بحريني إن مجموع المسافرين الذين دخلوا مملكة البحرين من جميع المنافذ خلال عيد الفطر المبارك في الفترة من 28 يوليو وحتى 2 أغسطس الجاري، بلغ 258333 مسافراً.

وبحسب صحيفة الرياض، فقد أوضح الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، أن الإحصائيات تشير إلى أن منفذ جسر الملك فهد، شهد دخول 220092 من السعودية ودول الخليج، فيما شهد منفذ مطار البحرين الدولي دخول 38078، أما في الموانئ فقد بلغ عدد القادمين 163 مسافرا.

وقال إنه مقارنة مع إجازة عيد الفطر في العام الماضي 2013 فإن الإحصائيات تشير إلى زيادة دخول عدد المسافرين لهذا العام، حيث بلغ عدد المسافرين الداخلين للمملكة 235135 مسافراً، منهم 201001 مسافر من السعودية ودول الخليج، فيما شهد منفذ مطار البحرين الدولي دخول 33890، أما في الموانئ فقد بلغ عدد القادمين 244 مسافراً.