أولى رحلات "العربية للطيران" تحط في مطار أنطاليا

أعلنت شركة "العربية للطيران"، عن وصول أولى رحلاتها إلى مدينة أنطاليا، لتبدأ بذلك تشغيل خدماتها المباشرة إلى هذه المدينة الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، جنوب غربي تركيا.

وبذلك تصبح أنطاليا الوجهة الثانية التي تطلقها الشركة من مقرها الرئيسي في الشارقة إلى تركيا، لترفع بذلك عدد الوجهات التي تسير "العربية للطيران" رحلاتها إليها إلى 97 وجهة عالمياً، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وكانت الشركة قد بدأت اعتباراً من 29 يوليو 2014 بتوفير ثلاث رحلات أسبوعياً إلى أنطاليا، لتكون وجهة سياحية يسهل الوصول إليها من قبل المسافرين من دولة الإمارات.

وستغادر رحلات الذهاب مطار الشارقة الدولي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 30 .21 لتحط في مطار أنطاليا الدولي في تمام الساعة 45 .،00 في حين ستنطلق رحلات الإياب في تمام الساعة 25 .01 لتصل الشارقة عند الساعة 25 .06 بالتوقيت المحلي.

ويأتي إطلاق "العربية للطيران" لخدماتها إلى أنطاليا ليتكامل مع الرحلات الأسبوعية السبع التي تسيرها الشركة حالياً من الشارقة إلى اسطنبول، وهي الخدمة التي أطلقتها الشركة عام 2006.