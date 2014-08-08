انخفاض عدد الركاب يقلص أرباح المطارات المصرية

أعلنت الشركة القابضة للمطارات المصرية، تراجع أرباح المطارات المصرية من 800 مليون جنيه خلال العام قبل الماضي إلى نحو 630 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، بانخفاض بلغ نحو 170 مليون جنيه تعادل 21.25 %، وذلك لانخفاض عدد الركاب بنسبة 19.6%.

وقال رئيس الشركة القابضة للمطارات، الدكتور محمود عصمت، في مؤتمر صحافي أمس، إن شركة ميناء القاهرة الجوي حققت أرباحاً خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 300 مليون جنيه، مقابل 450 مليون جنيه العام المالي 2012 / 2013 بنسبة انخفاض 33.3%.

وربط عصمت بين تراجع أرباح المطارات وبين انخفاض عدد الركاب خلال العام الماضي بحوالي مليون راكب في مطار القاهرة الدولي فقط، حيث وصل عدد الركاب إلى قرابة 15 مليون راكب في العام المالي الماضي، مقابل 16 مليون راكب في العام المالي 2012/ 2013، بنسبة انخفاض بلغت نحو 6.25%.

وأوضح أن الشركة المصرية للمطارات حققت أرباحاً خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 330 مليون جنيه، مقابل 350 مليون جنيه العام المالي 2012 / 2013 بنسبة انخفاض بلغت نحو 5.71%، لأن عدد الركاب بالمطارات التي تتولى إدارتها الشركة انخفض بنسبة لا تقل عن 18%.