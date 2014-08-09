7 % ارتفاع عدد رحلات "السعودية" في يوليو

ارتفع معدل الأداء التشغيلي الشامل للخطوط السعودية خلال شهر يوليو الماضي حيث بلغت الزيادة في أعداد الرحلات (7%) من خلال تسيير (16,038) رحلة مجدولة وإضافية، بينما بلغ المعدل العام لانضباط مواعيد الرحلات (92,32%) فيما حقق معدل نقل الركاب ارتفاعاً قدره (9%) بنقل (2,249,880) راكباً .

في هذا السياق، أوضح مساعد مدير عام الخطوط السعودية التنفيذي للعلاقات العامة عبدالله بن مشبب الأجهر أن الجهود الحثيثة لكافة القطاعات والشركات والوحدات الاستراتيجية ذات العلاقة بالعمليات التشغيلية حققت المعدلات المستهدفة من خلال النتائج الفعلية التي تشير إلى مواصلة ارتفاع أعداد الرحلات والركاب الأمر الذي أسهم وبشكل مباشر في تجاوز معدل انضباط مواعيد الرحلات حاجز الـ (90%) رغم تتابع وتداخل مواسم الذروة على مدار العام .

وأضاف الأجهر أن تقرير الأداء التشغيلي للقطاع الداخلي بشهر يوليو الماضي قد تضمن نقل (1,300,835) راكباً على متن (10,267) رحلة فيما بلغ معدل انضباط مواعيد الرحلات (94,58%)، كما بيّن التقرير أن حصة العمليات التشغيلية للقطاع الداخلي قد حازت على النصيب الأوفر حيث بلغت نسبة (67,19%) من أعداد الرحلات و(57,82%) من إجمالي أعداد الركاب .

وبخصوص العمليات التشغيلية للقطاع الدولي، فقد تم نقل (949,045) راكباً على متن (5,013) رحلة، بينما بلغ معدل انضباط مواعيد الرحلات (85,78%)، وتصدرت محطات دبي والقاهرة وبيروت ولندن قائمة المحطات الأكثر حركة في منظومة الرحلات الدولية لشهر يوليو .