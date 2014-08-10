دبي: 12 مليون سائح متوقع في 2014 بنمو 9%

كشفت مصادر في القطاع الفندقي أنه من المتوقع أن يصل عدد سياح دبي خلال العام الحالي 12 مليون سائح بنمو 9%، وهو رقم قياسي جديد مقارنة مع 11 مليون سائح استقبلتهم دبي العام الماضي.

بحسب ما نقلته جريدة" البيان" وهو ما يشكل استمرارية للنجاح القوي في القطاع السياحي الذي بدأت دبي في تحقيقه منذ بداية العام 2012، كما أكدوا أن العام الحالي شهد أداءً قوياً في جميع القطاعات الحيوية التي تشكل اقتصاد إمارة دبي إلى الواجهة، وطبعاً قطاع السياحة كان في مقدمتها، حيث أجمع كل المهتمين بهذا القطاع على أن العام الحالي تفوق على العام الماضي، وأن دبي في الطريق الصحيح لتحقيق رؤية 2020 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتشير التوقعات إلى أن عدد الليالي السياحية ارتفع في دبي خلال العام الحالي بنحو 10% ليصل إلى 48.5 مليون ليلة، مقارنة مع 44.1 مليون ليلة خلال العام الماضي، بينما ستتخطى العائدات الفندقية حاجز 25 مليار درهم، مقابل ما يقارب 22 مليار درهم سُجلت في 2013، بنمو 12%.

وأضافت المصادر أن نسبة الإشغال في الفنادق والشقق الفندقية بدبي خلال النصف الأول من العام الحالي والتي قاربت 90% تعتبر مؤشراً كبيراً لما سيحققه قطاع الفنادق خلال العام بأكمله، متوقعين أن تصل النسبة في مجمل 12 شهراً إلى ما يقارب 85%، مقارنة بـ81% تحققت العام الماضي، أي ما يعني نسبة نمو قريبة من 5%. وأكدوا أن من أهم المؤشرات الداعمة لهذا الطرح المعدلات المهمة التي شهدتها وستشهدها دبي خلال الموسم الصيفي.

وشهد النصف الأول من العام الحالي نحو 9% نمواً في عدد نزلاء الفنادق في الإمارة ليصل إلى 6 ملايين نزيل مقارنة مع 5.5 مليون نزيل خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما سجل عدد الليالي السياحية في دبي خلال النصف الأول نمواً بنحو 15% ليصل إلى 24.9 مليون ليلة، مقارنة مع 21.7 مليون ليلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجلت العائدات الفندقية أكثر من13.8 مليار درهم، في الفترة من يناير إلى يونيو للعام الحالي، مقابل 11.62 مليار درهم في النصف الأول من 2013 أي بنمو قارب 19%. في حين بلغ متوسط الإقامة بالمنشآت الفندقية في دبي الفنادق والشقق الفندقية، خلال النصف الأول 4.5 ليلة.

وتضمنت قائمة الدول المصدرة العشر الأولى خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير ويونيو 2014 كلاً من السعودية، والهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، وألمانيا، والكويت، وعمان، والصين، وإيران، حيث أضافت المصادر أن حصة السعوديين من إشغال الفنادق خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي فاقت 35%.