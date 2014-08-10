كلارك: الطابق العلوي فيA380 منجم ذهب لـ"الإماراتية"

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن "طيران الإمارات" تؤمِنُ حقاً بطائرة "إيرباص A380"، مُشيرةً إلى أنها أذهلت صناعة الطيران عندما طلبت 50 طائرة من هذا الطراز، وذلك زيادة على الـ90 طائرة التي طلبتها أصلاً. كما أنها طلبت 150 طائرة بويغ "777".

وقالت إن تيم كلارك رئيس الشركة حولها إلى واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم من حيث السعة المقعدية، ووصفته بأنه أكثر المتحمسين الداعمين للطائرة، وأضافت أن فكرته عنها بسيطة وتتمثل في أنها تُرسي معايير جديدة في تجارب الرحلات المرفهة، بحسب "الخليج" الإماراتية.

ونقلت عنه قوله: "إن الدوش الموجود على الدرجة الأولى يميِّزها عن أيِّ شيء آخر يحلِّق في الجو".

وأضاف أن الناس يحبون الطائرة بمجرد الصعود على متنها. وقال إن شعبيتها تتنامى في الرحلات التي تستغرق 14 ساعة بين نيويورك ودبي .

وأضافت الصحيفة أن مركز "طيران الإمارات"، وهو مطار دبي الدولي، ينافس هيثرو على لقب المطار الأكثر ازدحاماً في العالم، في حين تخدم ناقلة دبي أكثر من 140 وجهة، وتربط موجات من المسافرين من خلال توقف واحد في دبي .

وقال تيم كلارك: "الطابق العلوي للطائرة منجم ذهب حقيقي لنا. وقد اخترنا أن نجعله فاخراً بكامله، وقد ضحكوا علينا في البداية". "وهناك مقاعد أكثر بالدرجتين الأولى والأعمال من طائرة ،777 وهي عادةً ممتلئة بنسبة 75 إلى 80 في المئة، ويمكن أن ترتفع النسبة إلى 90%، في بعض الخطوط، مثل هيثرو حيث تسيِّر الناقلة 5 رحلات يومية.