إياتا: طيران الإمارات تنقل 45.3 مليون راكب في 2013

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" الطبعة الثامنة والخمسين، من الإحصاءات العالمية للنقل الجوي (WATS) حول أداء صناعة الطيران في العام الماضي 2013.

وقال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي الاتحاد الدولي للنقل الجوي: "لقد بدأت صناعة الطيران التجاري قبل 100 سنة، وكانت البداية مع طائرة واحدة فقط وراكب واحد وطريق واحد. وفي العام الماضي، وكما هو مسجل في الإحصاءات العالمية للنقل الجوي، حملت الصناعة أكثر من ثلاثة مليارات راكب، وما يقرب من 48 مليون طن من البضائع، إلى جانب قيامها بما يقرب من 100 ألف رحلة يوميا، بينما انخفض السعر الحقيقي للسفر الجوي بما نسبته 7.4 في المئة"، وفقاً لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

وتتجاوز المساهمة السنوية لصناعة الطيران، حيث يقدر الأثر الاقتصادي العالمي لهذه الصناعة 2.4 مليار دولار، كما أنها تدعم 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. أما من حيث القيمة، فإن أكثر من ثلث البضائع المتداولة دوليا يتم نقلها عن طريق الجو، وفضلا عن ذلك فإنها تدعم ما يقرب من 58.1 مليون وظيفة.

وعلى نطاق صناعة الطيران بالكامل، قامت شركات الطيران بنقل 3.129 مليار راكب على متن رحلاتها المنتظمة، أي بزيادة قدرها 5.1 في المائة مقارنة مع عام 2012.

لا تزال الولايات المتحدة أكبر سوق للنقل الجوي في العالم من حيث إجمالي الحركة في الاتجاهين، على المستويين الدولي والمحلي.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت حركة نقل البضائع نموا ضعيفا، حيث سجلت كيلومترات أطنان الشحن زيادة بنسبة 1.8 في المئة فقط مقارنة مع العام السابق 2012. ومع ذلك، يمثل هذا اتجاها عكسيا للانكماش الذي بلغت نسبته 1.1 في المئة خلال عام 2011.

وأضافت الخطوط الجوية أكثر من 1.100 خدمة مباشرة بين الوجهات، وسجلت زيادة مقدارها 600 ألف رحلة في عام 2013، وظهر ما مجموعه50 ألف خط جديد مباشر بين الوجهات، مع تسيير 31.5 مليون رحلة. وانخفضت القيمة الحقيقية لسعر السفر الجوي بنسبة 7.4 في المئة حتى بالمقارنة مع عام 2012. فيما انخفضت تكلفة الشحن الجوي للبضائع من حيث القيمة الحقيقية بما نسبته 7.1 في المئة.

من جهة أخرى، يمثل استهلاك الوقود في صناعة الطيران نحو اثنين في المئة من جميع أنواع الوقود الأحفوري الذي يتم استهلاكه في جميع أنحاء العالم لجميع الأغراض، أو نحو 12 في المئة من الكمية الإجمالية من الوقود الأحفوري الذي يتم استهلاكه من جميع وسائل النقل. وانخفض متوسط سعر وقود الطائرات في عام 2013 بنسبة 3.9 في المئة مقارنة مع عام 2012.