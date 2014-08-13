19 % نمو بحركة الركاب في مطار أبوظبي بالنصف الأول

قالت الجهة المشغلة لمطار أبوظبي اليوم الأربعاء، إن حركة نقل الركاب عبر المطار الدولي قفزت 19.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 9.48 مليون شخص في النصف الأول من العام الحالي مع قيام الإمارة بالتوسع في شبكة الرحلات إلى أنحاء العالم.

وقال أحمد الحدابي مدير العمليات بمطارات أبوظبي في بيان إن من المتوقع زيادة حركة النقل في النصف الثاني.

وزادت أحجام مناولة البضائع عبر المطار 16 بالمئة إلى 377 ألفا و885 طنا.

وتشهد أبوظبي توسعا سريعا لقطاع النقل الجوي وأصبحت الناقلة الوطنية الاتحاد للطيران أداة مهمة من أدوات تنويع موارد اقتصاد الإمارة بدلا من الاعتماد على النفط.

وفي النصف الأول من العام الحالي نمت حركة نقل الركاب عبر مطار دبي الدولي 6.2 بالمئة إلى 34.68 مليون شخص وتراجعت أحجام البضائع 1.18 بالمئة إلى 1.18 مليون طن. وتباطأ النمو من جراء أعمال البناء بمدارج المطار والتي تم الانتهاء منها.