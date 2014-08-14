للمرة الأولى.. ارتفاع السياحة العربية في مصر 300%

شهدت الحركة السياحية في مصر نمواً كبيراً خصوصاً السياحة العربية التي ارتفعت إلى 300%، والتي فاقت كل التوقعات خلال العام الجاري.

وقال هشام زعزوع وزير السياحة المصري، خلال لقائه الوفد الإعلامي الخليجي المشارك في "قافلة الإعلام السياحي" التي تزور مصر، إن مدن شرم الشيخ والغردقة والقاهرة من أكثر المدن المصرية التي استقبلت وفودا سياحية عربية خلال الأشهر الماضية.

وأشار زعزوع إلى نجاح الحملات الترويجية الأخيرة التي أطلقتها وزارة السياحة واستقرار الأوضاع الأمنية في دعوة السائحين العرب للاستمتاع بالسياحة في مصر خاصة السياحة الشاطئية.

وأضاف أن المؤشرات والإحصاءات الصادرة خلال شهر يوليو الماضي تؤكد عودة السياحة العربية إلى مصر بقوة بزيادة 16% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي.

وأوضح أن السعودية جاءت في مقدمة ترتيب الحركة السياحية العربية خلال الشهر الحالي، إذ بلغ عدد سائحيها إلى مصر 29.5 ألف سائح بزيادة 279%، فيما وصل عدد السائحين من الكويت خلال الشهر 7290 سائح بزيادة 270%، فيما استقبلت مصر 4 آلاف سائح إماراتي بزيادة 304%.

ولفت الوزير إلى أن متوسط الزيادة في حركة السياحة العربية خلال النصف الأول من العام الحالي تقدر بــ45%.

وأكد زعزوع أهمية السائح العربي إلى مصر كونه الأكثر إنفاقا وأطول مدة إقامة فيما تطبق الوزارة استراتيجية ترويجية لزيادة عدد القادمين من السياح العرب.

وانطلقت الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات قافلة "الإعلام السياحي العربي" السابعة بمشاركة 25 صحفياً وإعلامياً من ست دول خليجية.