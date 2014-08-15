20 % ارتفاعا في حركة المسافرين بمطار أبوظبي

ارتفعت حركة المسافرين بنسبة 19.4% في مطار أبوظبي الدولي خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب صحيفة الحياة، فقد أظهرت إحصاءات أن حوالي 9.48 مليون مسافر استخدموا المطار خلال هذه الفترة مقارنةً بحوالي 7.94 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما ارتفعت حركة الطائرات 11.8% ووصلت إلى 73.8 ألف حركة خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة، مقارنةً بـ65 ألف حركة في النصف الأول من عام 2013.

ووصلت حركة الشحن إلى 377.8 ألف طن عبر المباني الثلاثة للمسافرين بزيادة بلغت 16%، مقارنةً بها العام الماضي، كما شهد يونيو ارتفاع عدد المسافرين إلى 1.667 مليون بزيادة 21.4%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2013.