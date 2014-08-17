مطار دبي الدولي يستهدف 45 رحلة بالساعة خلال 2016

كشف محمد عبد الله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، أن مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجويةٌ تسعى لزيادة المتوسط إلى 45 طائرة في الساعة بحلول عام 2016، في إطار خطة عشريةٌ يجري تنفيذٌها.

وأشار إلى أن مطار دبي الدولي سجل نجاحاً جديداً بتنفيذ أضخم مشروع في تاريخ الطيران المدني لإعادة تأهيل مدرجي المطار في زمن قياسي لا يتعدى 80 يوماً، دون إعاقة تذكر لرحلات الطيران، بفضل التخطيط والتنسيق الكامل بين مختلف الأطراف والعمل بروح الفريق الواحد، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وقال في بيان صحفي يوم أمس السبت "وضعت لجنة تضم كافة الأطراف المعنية، أمرا بتشكيلها وأشرف عليها الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، برنامجاً مثالياً يوثق انسياب حركة العمل من خلال تقارير يومية، ما أسهم في إنجاز المشروع بنجاح في زمن قياسي، وساعد على تفادي أي عقبات يمكن أن تنجم خلال تنفيذ المشروع". وأكد، أن المشروع تضمن تحديث وصيانة مدرجي المطار بأكثر الطرق كفاءة دون الحاجة إلى الإغلاق الكامل لرحلات الطيران.

وقال أهلي "لم يشهد تاريخ الطيران المدني تنفيذ مشروع بهذه الضخامة لإعادة تأهيل مدرجات المطار دون إعاقة تذكر لحركة رحلات الطيران".

وتوفر مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية خدمات إدارة أبراج المراقبة الجوية، والهندسة الإلكترونية، وخدمات الأحوال الجوية في كل من مطاري آل مكتوم الدولي في دبي ورلد سنترال، ومطار دبي الدولي، الذي يعد الأسرع نموا على مستوى العالم.

وتؤكد مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجويةٌ التي تتمتع باستقلالية إدارية، أن التنسيق بين مختلف الأطراف العاملة في قطاع الطيران لتزويد مطار دبي الدولي بأرقى وأكبر المرافق المزودة بأحدث التقنيات والمعدات، مثيرا للإعجاب والتقدير، وسيلعب دوراً هاماً في تمكين المطار من استيعاب الزيادة المتواصلة في حركة الطيران، التي تنمو بمعدل سنوي متوسط يتراوح بين 5 و7% بالمقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 3,5% فقط.

وسجل مطار دبي الدولي زيادة بنسبة 6,2% في أعداد المسافرين في النصف الأول من عام 2014، ليرتفع عددهم إلى 34,67 مليون مسافر، بالرغم من انخفاض حركة الرحلات بنسبة 26% خلال تنفيذ برنامج إعادة التأهيل، ليدخل المطار بذلك الشهر الثامن عشر على التوالي الذي تتجاوز فيه أعداد المسافرين عتبة الـ5 ملايين مسافر.

