الخطوط السعودية الأولى عالميا بانضباط مواعيد الرحلات

حققت الخطوط السعودية المركز الأول عالمياً في انضباط مواعيد الرحلات خلال شهر يوليو 2014، وفقاً لتقرير موقع (Flight Stats)، المتخصص في مجال الطيران وتقييم أداء شركات الطيران العالمية.

وقال رئيس شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي عبدالعزيز بن رحيّم الحازمي إن نجاح الخطط الاستراتيجية والمنظومة التشغيلية على مدار العام وفي مواسم الذروة، مهَّد الطريق أمام "السعودية"، لأن تواصل تقدمها في تصنيف الموقع حيث كانت قد حققت المركز الثاني خلال تقرير الموقع الصادر في شهر يونيو الماضي.

وأضاف الحازمي أن موقع (Flight Stats) أظهر تسيير الخطوط السعودية لـ (15,624) رحلة مجدولة خلال شهر يوليو الماضي، فيما بلغ المعدل العام لانضباط مواعيد الرحلات (90,70%).

ولفت إلى أن هذه الفترة تُمثل ذروة موسم الصيف الأمر الذي يُعد تحدياُ كبيراً عملت الخطوط السعودية على مواجهته من خلال التخطيط المبكر وتوفير كافة الاستعدادات اللازمة مع رفع مستوى التنسيق بين كافة قطاعات المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية العاملة بالمطار، مما ساهم في تحقيق المعدلات التشغيلية المستهدفة.

وأوضح الحازمي أن "السعودية" قامت بتسيير ما يزيد على (500) رحلة داخلية ودولية يومياً وبمعدلات انضباط تتجاوز (90%) في كثير من الأحيان، مؤكداً في نفس الوقت أن هذه المعدلات التنافسية تعكس نجاح الخطط الاستراتيجية للمؤسسة سواء في مواسم الذروة أو على مدار العام.

تجدر الإشارة إلى أن الخطوط السعودية حصدت عدداً من الجوائز خلال الفترة الماضية حيث أعلنت شركة "سكاي تراكس" المتخصصة بتقييم أداء وخدمات شركات الطيران العالمية ارتفاع مستوى خدمات الخطوط السعودية إلى أربع نجوم.



