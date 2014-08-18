سلطان بروناي يتقدم لشراء فنادق فاخرة بنيويورك ولندن

تقدم سلطان بروناي بعطاء لشراء فندقي بلازا ودريم بنيويورك، وفندق جروسفينور هاوس بلندن، وذلك حسب ما ذكرت طبعة صحيفة "وول ستريت جورنال" على الإنترنت، نقلا عن أشخاص مطلعين على الموقف. وقال موقع الصحيفة، إن شركة استثمار مرتبطة ببروناي عرضت دفع ملياري دولار مقابل الفنادق الثلاثة التي تملكها حاليا شركة "صحاري" الهندية.

ويتفاوض رئيس شركة صحاري، سوبراتا روي، على بيع الفنادق الفاخرة المملوكة لشركته من مكتب مؤقت في السجن المحتجز فيه منذ أكثر من خمسة أشهر بعد تقاعسه عن المثول أمام المحكمة، في نزاع يدور منذ فترة طويلة، بسبب عدم سداد شركته مليارات الدولارات لمستثمرين بيعت لهم سندات غير قانونية.

وقال إس. جانيش، محامي روي الأسبوع الماضي للمحكمة الهندية العليا، إن رجل الأعمال أجرى مفاوضات "فعالة للغاية" مع مشترين محتملين، وإن المجموعة وقعت على اتفاق مبدئي بشأن الفنادق.

وقال موقع صحيفة "وول ستريت جورنال" على الإنترنت نقلا عن مصادره، إن تقارير أفادت بأن مسؤولي بروناي أجروا محادثات طوال الصيف مع ممثلين لمجموعة صحاري. وأضاف أنه قد يتم التوصل لاتفاق الشهر المقبل. وتعرض سلطان بروناي وشركة دورتشستر كوليكشن التي تدير فنادقه الفاخرة لانتقادات، بسبب تطبيق بروناي لقوانين صارمة جديدة.

وأثارت هذه القوانين التي تتضمن الموت رجما للمثليين والزناة، نداءات عامة في الولايات المتحدة بأن تبيع الشركة عقاراتها، وأسفر ذلك عن مقاطعة فندق بيفرلي هيلز وفنادق دورتشستر الأخرى في أوروبا، مما أدى إلى فقد دورتشستر عائدات بلغ حجمها ملايين الدولارات.