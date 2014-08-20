الإمارات في صدارة قطاع النقل الجوي إقليمياً وعالمياً

رأى خبير في شؤون الطيران المحلي والخليجي أن البنى التحتية القوية لصناعة النقل الجوي التي تواصل الإمارات تطويرها بخطوات متسارعة على الصعيدين البشري وإقامة المنشآت المختلفة نقلتها إلى صدارة القطاع على المستوى الإقليمي والعالمي، وتجاوزت بذلك دولاً عريقة بزمن قياسي، وجعلت منها رائدة في تجارب واسعة للتطبيق في دول أخرى تشهد تطوراً في القطاع ذاته.

ووفقاً لصحيفة "البيان، فقد قال غاري تشابمان، رئيس "دناتا" وخدمات مجموعة الإمارات خلال حديث له على منصة كابيتال كلوب، حيث تم استعراض تجربة النجاح البارزة لمسيرة دناتا.

وأكد تشابمان أن تطوير المهارات المهنية والميدانية للعنصر البشري العامل في هذا القطاع - لاسيما في دبي وأبوظبي - عززت المناخ الجاذب لبيئة العمل، وجعلت الدولة عامل جذب للطاقات والموارد والاستثمارات ذات المدى البعيد.

من جانبها، قالت إيما كولين مدير عام "كابيتال كلوب": "الشغل الشاغل للكثير من المهتمين بصناعة النقل الجوي هو التعرف إلى المزيد من أسرار التفوق الذي تشهده الإمارات في هذا المجال، ومن هنا حرص النادي على استضافة غاري تشابمان، وهو شخصية لها دور في دعم نهضة القطاع ضمن مسيرة مهنية تمتد على مدى أربعة عقود أمضاها في الخليج والإمارات، وكان لقاء متميزاً يدعم توجهات النادي في إطلاع قطاع المال والأعمال على تجربة ناجحة عن قرب بما يفتح آفاق تعاونات مستقبلية عدة.