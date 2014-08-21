أكبر شركة سياحية هولندية تبدأ تشغيل رحلات لمصر

قررت شركة "كوري ندون"، كبرى الشركات السياحية الهولندية، عودة نشاطها السياحي لمصر وتشغيل كافة الرحلات السياحية على متن طائراتها الخاصة.

وأعلنت الشركة السياحية التي تمتلك أسطول طيران خاصا بالعمل في الرحلات السياحة بعودة العديد من رحلات الطيران الخاصة بالسياحة بأسعار منخفضة للسياح، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وكشفت مصادر سياحية بهولندا أن الحكومة الهولندية تدعم عودة السياحة لمصر، خاصة أن الظروف الأمنية لمصر بدأت تهدأ وتعود إلى حالتها الطبيعية.

وأضافت المصادر السياحية أن الشركات الكبرى في كل من بلجيكا وألمانيا وهولندا قررت العودة لتشغيل رحلاتها السياحية إلى مصر رغم إصدار قرار الحظر على السفر لمصر بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها.