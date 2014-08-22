الصين تضاعف الإنفاق على السياحة في 2020

قالت الحكومة الصينية إنها تهدف لمضاعفة الإنفاق المحلي على السياحة إلى المثلين بحلول عام 2020، من خلال تقديم مساعدة مالية وغيرها من أشكال الدعم لتنمية القطاع وذلك في إطار سعي الصين لتعزيز الإنفاق المحلي لتحفيز النمو الاقتصادي.

وشهدت الصين التي تشتهر بمعالم سياحية مثل سور الصين العظيم والمدينة المحرمة، طفرة في أعداد السياح في السنوات الأخيرة سواء في السياحة الأجنبية أو الداخلية لكن البنية التحتية تكافح لمسايرة ذلك.

وبحلول عام 2020 تهدف الحكومة لرفع الإنفاق على السياحة الداخلية إلى 5.5 تريليون يوان أو ما يعادل 894 مليار دولار، وهو ما يزيد عن مثلي الإنقاق على هذا القطاع في 2013 والذي بلغ 2.6 تريليون يوان.

وتشكل السياحة أكثر من خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت خطة تنشيط السياحة التي نشرت على موقع الحكومة المركزية أنه سيتم تشجيع شركات السياحة على إدراج أسهمها في البورصة وتسهيل منح القروض والمساعدات المالية للشركات الصغيرة العاملة في القطاع.

وتضيف أنه سيتم التأكيد على حماية البيئة والثقافة كما سيتم فرض قيود على عدد زوار المواقع التي تلقى إقبالا كبيرا.

وتقول إن الصين تخطط أيضا لزيادة عدد السياح الأجانب من خلال تحسين الترويج للبلد في الخارج ومواصلة "تحسين" نظام جديد يتم بموجبه السماح بالدخول دون تأشيرة لمدة 72 ساعة إلى عدة مدن رئيسية يستفيد منه غالبا السياح الغربيين.

وتشير بيانات لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إلى أن الصين استقبلت في العام الماضي 55.7 مليون سائح أجنبي بانخفاض قدره 3.5%، عن عام 2012.