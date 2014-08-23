قناة السويس الجديدة.. مزار سياحي للمصريين والعرب

تحولت مناطق الحفر الخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة إلى مزار سياحي يستقبل مئات الزوار المصريين والعرب يومياً.

وقال عاملون بمناطق الحفر لـ "العربية نت"، إن المناطق الخاصة بالمشروع الجديد والتي بدأ الحفر بها منذ أسبوع تستقبل يومياً ما بين 10 إلى 15 فوج من الزوار غالبيتهم من المصريين باستثناء نسبة بسيطة من الزوار العرب الذين يشاركون المصريين فرحتهم بالمشروع الوطني الجديد.

ونظم اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري أمس، حفلاً شارك فيه عدد من الفنانين والمطربين المصريين والعرب وقيادات المشروع الجديد، وذلك تزامناً مع انطلاق الحفر في المشروع الجديد والذي بدأ قبل أيام.

ويصل متوسط الحفر في المناطق التي بدأت بها الشركات العاملة في حفر القناة الجديدة إلى نحو 8 أمتار حتى أمس الجمعة، فيما بلغ عدد الشركات العاملة في المشروع نحو 43 شركة من المقرر أن يرتفع عددها إلى نحو 64 شركة وذلك خلال أيام، وفقاً لمصادر مطلعة بهيئة قناة السويس.

وقال عاملون بمناطق الحفر إنه منذ إطلاق المشروع الجديد وبدأت الأفواج السياحية والزوار تتوافد على المنطقة، حيث أصبحت مناطق الحفر أشبه بالمناطق السياحية الجاذبة للزوار.

وأوضح محمد صالح، عامل بمناطق الحفر، أن هناك عددا من الزوار العرب يرافقون بعض الأفواج المصرية، ولا يمر يوم إلا ونستقبل فيه ما لا يقل عن 10 أفواج من الزوار.





