فنادق الإمارات تستقطب السياح بعروض إجازة عيد الأضحى

أطلقت فنادق في دولة الإمارات عروضاً ترويجية بتخفيضات 50%، لتعزيز الإشغال واستقطاب الزائرين والسياح خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وما بعدها، بحسب مصادر عاملة في القطاع.

وتشمل العروض توفير أسعار على خدمات الضيافة والمطاعم، علاوة على عروض الإقامة لتكون ثلاث ليال بسعر اثنين، في الوقت الذي واصلت فيه الفنادق تطبيق سياسة العروض الخاصة للأطفال، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وأعرب القائمون على الفنادق عن توقعاتهم تحقيق إشغالات قياسية خلال إجازة عيد الأضحى، مع قدوم أفواج سياحية جديدة إلى الدولة، بخلاف تنشيط حركة السياحة الداخلية بالتزامن مع هذه المناسبة.

وقال دومينيك مرسييه، مدير فندق نوفوتيل البستان أبوظبي: "نأمل أن يكون الفندق الوجهة المثالية للضيوف الذين يرغبون في قضاء عطلة عيد الأضحى، ونسعى نحن كفريق عمل للارتقاء بخدماتنا على المستويات كافة، حرصاً منا على كسب ولاء العملاء من جهة، والحفاظ على مستوى القطاع الفندقي الراقي في الدولة".

وأضاف مرسييه: "يقدم الفندق خيارات عدة للضيوف، سواء للتسلية أو التسوق". وأضاف: "إن نسبة تشغيل الفندق الذي يضم 361 غرفة هي 100%"، مستدركاً أن الفندق على الرغم من افتتاحه من وقت قصير فإنه يجذب السياح والأسر المواطنة والمقيمة، بسبب وجود مرافق متميزة، وستة مطاعم، وسبع قاعات اجتماعات، وقاعة مناسبات، إضافة إلى الترفيه، ومرافق العناية بالصحة".

بدوره، قال فيليب مونتبيان، مدير عام فندق نوفو تيل دبي البرشاء: "إن إطلاق هذه العروض يزيد من حركة الصيف"، متوقعاً أن تكون نسب الإشغال 100% خلال عطلة عيد الأضحى.

وتابع: "إن استراتيجية مجموعة أكور التي يتبع لها الفندق تركز على تقديم خدمات متميزة تعمل على توفير تجربة رائعة ونمط عيش راقٍ".

وأكد حرص الفندق على تصميم عروض وحزم مختلفة تلبي الأذواق المختلفة، حيث تتنوع بين الإقامة للاستمتاع مع الحزمة العائلية أو الحزمة السياحية، علاوة على حزم نهاية الأسبوع لتشجيع السياح من الإمارات الأخرى على السياحة الداخلية.