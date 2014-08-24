1.7 مليون زوار دبي خلال شهر.. والصدارة للسعوديين

قال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إن الإدارة قامت منذ عطلة عيد الفطر الماضي بإصدار 1.8 مليون تأشيرة سياحية غير تأشيرات زيارة الأقارب والعمل والإقامات.

وكشف المسؤول الإماراتي في لقاء صحافي، أن عدد زوار مدينة دبي منذ فترة العيد بلغ 1.7 مليون زائر، منهم 519 ألف زائر عربي.

وجاء أكثر من نصف زوار دبي من الخليجيين بعدد 263 ألف زائر، تصدرهم السعوديون الذين بلغ عددهم 122 ألف زائر، فيما حل ثانيا السياح من سلطنة عمان، وبلغ عددهم 62 ألف زائر.

وحل الكويتيون ثالثا من حيث الزوار الخليجيين إلى دبي، وبلغ عددهم 52 ألف كويتي.

وعلى صعيد الزوار من الجنسيات الأوروبية لنفس الفترة في أقل من شهر، فقد تصدرهم الزوار البريطانيون الذين وصل عددهم إلى 132 ألف زائر، تلاهم 41 ألف زائر أسترالي، ثم 22 ألف زائر من ألمانيا.