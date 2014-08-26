وول ستريت: دبي تحافظ على أداء سياحي ممتاز بـ2014

قالت صحيفة وول ستريت الأميركية إن دبي التي تشتهر ببنيتها التحتية المتطورة وإنجازاتها المعمارية الضخمة استطاعت أن تحافظ على مستوى أداء سياحي ممتاز في النصف الأول من العام.

ونجحت فنادق دبي بجميع فئاتها من الفاخرة إلى المتوسطة في استقبال 5.8 ملايين سائح في النصف الأول من العام الجاري، وذلك رغم أن حجم المدينة يبقى صغيراً، بحسب ما نقلت "البيان" الإماراتية.

واستطاعت دبي تحقيق ذلك برغم أعمال إصلاحات ممرات الإقلاع في مطارها الدولي على مدى شهرين تقريباً، وهو ما أدى إلى خفض عدد من رحلات طيران الإمارات، التي تعتبر المحرك الرئيس للسياحة في الإمارة. وتم كذلك تخفيض الرحلات الجوية الأخرى إلى دبي ومنها بنسبة 26% خلال فترة إصلاح الممرين بمطار دبي الدولي.

وتعاملت مطارات دبي مع نحو 34.6 مليون مسافر في النصف الأول من العام بارتفاع 6.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو معدل نمو كبير في قطاع الطيران. وكانت السعودية وبريطانيا والهند المورد الرئيس للسياحة إلى فنادق دبي كالعادة، لكن السياحة الصينية استمرت أيضاً في التدفق على المنطقة وخاصة على دبي، كما زار الإمارة آخرون بهدف شراء عقارات.

وتستعد دبي لاستضافة إكسبو 2020 الذي يتوقع أن يعزز الحلة العالمية الجديدة لدبي. وتنوي دبي استضافة 20 مليون زائر في عام تنظيم المعرض الدولي الذي يعقد كل أربع سنوات، مقارنة برقم 12 مليوناً متوقعاً بنهاية العام الجاري. والنتيجة أنه من المتوقع بناء مزيد من الغرف الفندقية في دبي في السنوات الخمس المقبلة.

وحافظت دبي على مستوى أداء ممتاز في أسواق السياحة العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري فارتفعت عائدات الفنادق بنسبة 11% لتصل إلى 12.7 مليار درهم، حسب بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري.