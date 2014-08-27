مصر: نمو معدل السياحة العربية بنسبة 45% في يوليو

شهدت السياحة العربية الوافدة إلى مصر خلال شهر يوليو 2014 نموا كبيرا بنسبة 45% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ عدد السائحين العرب الذين زاروا مصر خلال شهر يوليو الماضي والذين شاركوا المصريين بروح شهر رمضان واحتفالات عيد الفطر، 130,670 سائح مقارنة بـ90,111 سائح في شهر يوليو 2013.

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية المصدرة للسائحين الى جمهورية مصر العربية خلال شهر يوليو 2014، حيث بلغ عدد السائحين الإماراتيين 3,916 سائحا بنمو قدره 304% مقارنة مع يوليو 2013.

كما أظهرت النتائج الإحصائية ارتفاع عدد السائحين الإماراتيين بنسبة 28% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2014 (من يناير حتى يوليو) مقارنه بنفس الفترة من 2013، حيث ارتفع عدد السائحين الإماراتيين الى 14,264 مقارنة بـ11,147 خلال الفترة نفسها من العام 2013.

وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في عدد السائحين العرب ليعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لاستقطاب السائحين العرب وتنشيط السياحة العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص وذلك من خلال حملة "وحشتونا" التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري.

وتظهر الإحصاءات ارتفاعا مستمرا في إجمالي عدد السائحين إلى مصر شهرا بعد شهر حيث بلغ عدد السائحين خلال الأشهر السبعة الماضية 5,162,970 سائحا تشمل 617,993 سائحا في شهر يناير، 597,809 سائحا في شهر فبراير، 731,849 سائحا في شهر مارس، 835,358 سائحا في شهر ابريل، 745,301 سائح في شهر مايو، 765,490 سائحا في شهر يونيو، 869,530 سائحا في شهر يوليو.

وسجلت السعودية نمواً في أعداد السائحين الزائرين لمصر، حيث بلغ عدد السائحين السعوديين في يوليو 2014 9,323 سائح بارتفاع قدره 268.5 % مقارنة مع شهر يوليو 2013. كما كشفت النتائج الإحصائية عن ارتفاع عدد السائحين السعوديين بنسبة 21% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2014 (من يناير حتى يوليو) مقارنه بنفس الفترة من 2013 حيث ارتفع عدد السائحين السعوديين الى 162,783 مقارنة بـ134,820 خلال الفترة نفسها من العام 2013.

وشهدت أعداد السائحين الكويتيين نمواً في أعداد السائحين الزائرين لمصر، حيث بلغ عدد السائحين الكويتيين في يوليو 2014 7,297 سائحا بارتفاع قدره 268.9% مقارنة مع يوليو 2013. كما رصدت النتائج الإحصائية ارتفاع عدد السائحين الكويتيين بنسبة 18% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2014 (من يناير حتى يوليو) مقارنه بنفس الفترة من 2013، حيث ارتفع عدد السائحين الكويتيين الى 58,877 مقارنة بـ49,961 سائح خلال الفترة نفسها من العام 2013.

وانعكاسا للاستقرار الامني الذي تشهده اهم الوجهات السياحية كشرم الشيخ والغردقة والقاهرة، استحوذت هذه المدن الثلاث على 97% من مجمل حجم السياحة الوافدة الى مصر. فقد احتفظت كل من محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر اللتان تضمان مقصدي شرم الشيخ والغردقة بالصدارة في ظل استمرار حصتهما بتكوين 76% من اجمالي حجم السياحة الوافدة إلى مصر تقسم الى 42% لمحافظة البحر الاحمر و34% لمحافظة جنوب سيناء منذ بداية 2014. ويعود ذلك بشكل أساسي لشهرتهما العالمية من حيث المناخ المعتدل والشواطئ الذهبية وكونهما مقصداين مثاليين للغوص والرياضات البحرية والانشطة الترفيهية والاستجمام. كما سجلت القاهرة زيادة ملحوظة في اعداد السائحين الوافدين حيث كانت حصتها 21% من اجمالي حجم السياحة الوافدة إلى مصر، حيث تعكس هذه الارقام الاستقرار الامني والسياسي وما يترتب عليهما من انتعاش للحركة السياحية إلى المقاصد السياحية المختلفة في مصر.

وقال هشام زعزوع، وزير السياحة المصري: " لقد تركزت جهودنا ومنذ بداية 2014 على ابراز الصورة الحقيقية لأمن وسلامة المقصد السياحي المصري. فقد سعينا من خلال حملة وحشتونا لتذليل اي عوائق وطرح عروض متكاملة تمكن محبي مصر٬ وخصوصنا اشقائنا العرب من زيارتها ولمس واقع الاستقرار والاستمتاع بالمقاصد التي لطالما فضلوها على آي مقصد عالمي آخر وذلك لوجودهم في وطنهم الثاني حيث يستشعرون حفاوة الاستقبال واحتضان مصر لهم شعباً وحكومة."

وقال" نتوقع استمرار هذه الانماط الايجابية واستعادة الحركة السياحية الى مصر لأعلى معدلاتها في ظل المضي قدما نحو استكمال خريطة المستقبل وفي ظل الدعم العربي والخليجي المتواصل لمصر لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، الامر الذي سينعكس إيجابيا على القطاع السياحي وبالتالي عودة مصر الى موقعها الطبيعي بين أكثر المقاصد السياحية استقطابا على صعيد العالم."

وتعكس الزيادة في أرقام السياح منذ بداية العام الجهود الحثيثة التي بذلتها وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لاسترداد الحركة السياحية من خلال طرح وتوفير حزم تنافسية في الاسواق العربية في إطار حملة "وحشتونا" التي تم اطلاقها لتوفير خيارات سياحية ذات قيمة مضافة للسائح العربي. فقد قامت وزارة السياحة بالتعاون مع عدد من شركات الطيران والفنادق بتقديم حزم سياحية تنافسية على مدى الاشهر الماضية، حيث تم إطلاق سلسلة من الرحلات المباشرة التي تربط بين مدينتي شرم الشيخ والغردقة وبعض العواصم والمدن العربية مثل الرياض والكويت وجدة. بالإضافة الى ذلك، قامت الوزارة بطرح حزم تنافسية تبدأ من 400 دولار وتشمل تذكرة السفر والاقامة لثلاث ليالي– وذلك لاستقبال العدد المتزايد من السياح العرب المتوافدين الى ارض الكنانة.

