وزير السياحة المصري يبحث تطوير منطقة الأهرامات

بحث وزير السياحة المصري هشام زعزوع، اليوم الخميس مع عدد من القيادات المحلية ومسؤولي وزارة الأثار تطوير منطقة الأهرامات الأثرية بمحافظة الجيزة.

وقال زعزوع إنه يجب على كافة الجهات المعنية بتطوير منطقة الهرم الأثرية، العمل على وضع منظومة لضمان استمرار أعمال التطوير، لتكون نموذجًا يحتذى به بالمناطق الأخرى ورسالة إيجابية للمجتمع الدولي، تؤكد على أمن المنطقة والتي تعد واحدة من أهم المعالم السياحية على المستوى الدولي.

وضم الاجتماع كلا من وزير السياحة والدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، والدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة وممثلي اتحاد الغرف السياحية، لتفعيل التكليفات الصادرة عن رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، بتقييم الموقف الراهن بالنسبة لأعمال تطوير منطقة الهرم الأثرية، وعلاج الظواهر السلبية التي تم رصدها حاليًا بالمنطقة، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وأضاف وزير السياحة، أن "التحدي الأكبر الذي يواجه عمل الوزارة حاليًا هو إعادة إحياء منتج السياحة الثقافية بمصر واستعادة معدلات الحركة السياحية الوافدة".

من جانبه، عرض محافظ الجيزة، مشروعات التطوير الخاصة بالطرق المحيطة بالمنطقة الأثرية بالهرم، والتي يتم تنفيذها لرفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور الواصلة والمحيطة بالمنطقة.

وأشار المحافظ إلى أن "هناك مشروعات طرق تم تنفيذها بالفعل، وهى: "من ميدان الرماية وحتى الطريق الدائري، طريق مصر الإسكندرية – الهرم، طريق المنصورية من شارع الهرم إلى مدخل أبو الهول السياحي عند كوبري أبو طالب"، لافتًا إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ مشروعات أخرى، هي: "من شارع الهرم وحتى كوبري البرنسيسة، من ميدان الرماية وحتى طريق الواحات البحرية، الجسر المغطى من ترعة المنصورية بامتداد 2كم في المسافة بين نهاية شارعى الهرم وفيصل، شارع أبو الهول السياحي ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى لشارع أبو الهول السياحي وتطوير شارع جمال عبد الناصر".