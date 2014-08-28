98 مليون دولار خسائر الخطوط الماليزية وهيكلتها غداً

أعلنت الخطوط الجوية الماليزية، اليوم الخميس، عن خسارة مالية جديدة، وحذرت من ضعف الإيرادات في الربع الثاني مع تراجع الحجوزات بعد سقوط طائرتين تابعتين للشركة هذا العام.

وفي بيان للبورصة الماليزية، قالت الشركة إن صافي خسائرها في الربع الثاني بلغ 307.04 مليون رنجيت (97.55 مليون دولار) من خسائر بلغت 175.9 مليون رنجت في نفس الفترة قبل عام.

لكن النتائج أفضل من خسارة صافية بلغت 443 مليون رنجيت في الربع الأول.

ونتائج الشهور من أبريل إلى يونيو هي أول نتائج تعكس بالكامل تأثر المبيعات باختفاء غامض للرحلة إم. إتش 370 في مارس.

ومن المتوقع أن تستحوذ شركة خزانة ناشونال، الذراع الاستثمارية للحكومة وأكبر مساهم في الخطوط الجوية الماليزية، على الشركة بالكامل في خطوة تهدف لتجديد أنشطتها التي تضررت بشدة بسبب اختفاء الرحلة إم. إتش 370 وإسقاط الرحلة إم. إتش 17 في أوكرانيا في يوليو.

ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل إعادة الهيكلة غدا الجمعة.