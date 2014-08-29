163 ألف سائح سعودي زاروا مصر خلال 7 أشهر

كشفت هيئة السياحة المصرية عن ارتفاع عدد السياح السعوديين الذين زاروا مصر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 21%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ زاد عددهم إلى نحو 163 ألف سائح مقارنة بنحو 135 ألفاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت الهيئة في تقرير لها أمس إلى قفزة كبيرة في أعداد السياح السعوديين الذين زاروا مصر في يوليو الماضي، إذ بلغ عددهم 29.323 سائحاً، بارتفاع نسبته 268.5%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب صحيفة "الحياة" السعودية.

ووفق التقرير، فإن السياح الإماراتيين جاؤوا في المرتبة الثانية بـ3.916 سائحاً في يوليو الماضي بنمو نسبته 304%، كما زاد عدد السياح الإماراتيين بنسبة 28% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

وشهدت أعداد السياح الكويتيين إلى مصر نمواً بنسبة 268.9 في المئة خلال يوليو، وبلغ عددهم 7.297 سائحاً، فيما زاد عدد السياح الكويتيين بنسبة 18% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

وأشار التقرير إلى أن السياحة العربية الوافدة إلى مصر شهدت خلال يوليو الماضي نمواً كبير بنسبة 45 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ بلغ عدد السياح العرب الذين زاروا مصر خلال يوليو 130.670 سائحاً مقارنة بنحو 90.111 سائحاً في الشهر نفسه من العام الماضي.