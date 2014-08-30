تذاكر طيران على درجة رجال الأعمال بـ100 دولار فقط

طرحت شركة طيران ايرلندية تذاكر على درجة "البزنس" بأسعار تبدأ من 100 دولار، لتكون واحدة من بين شركات قليلة في العالم التي تعمل بنظام "الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة" وتقدم هذه الدرجة المخصصة للأثرياء الباحثين عن الفخامة والراحة خلال سفرهم.

وعادة ما تكون الدرجات متساوية على متن طائرات الشركات الاقتصادية، حيث لا توفر هذه الشركات الدرجة الأولى ولا درجة رجال الأعمال، وهما الدرجتان اللتان يتمتع ركابهما بخدمات مميزة بدءاً من حجم المقاعد والمسافة فيما بينها، ووصولاً إلى وجبات الطعام المتنوعة والخدمة الاستثنائية طوال الرحلة.

وأعلنت شركة "راين إير" الايرلندية التي تعمل بشكل رئيس في مختلف وجهات أوروبا أنها بدأت توفير درجة رجال الأعمال لمسافريها الراغبين بذلك، مشيرة إلى أن أسعار التذاكر على هذه الدرجة تبدأ من 100 دولار فقط، بحسب الوجهة وأوقات الحجز بطبيعة الحال، على أن الشركة التي تقدم خدمات الطيران منخفض التكلفة توفر تذاكر إلى بعض الوجهات في بعض الأوقات بأسعار متدنية تصل إلى 20 دولاراً فقط.

وقالت الشركة إن خدمة "بزنس بلس" ستمنح زبائن الشركة تذاكر سفر مرنة، وستتيح لهم حمل حقائب أكثر وأوزان أكبر خلال سفرهم، كما تعطيهم الأولوية عند الصعود إلى الطائرة، إضافة إلى المقاعد المميزة لهذه الدرجة في الصفوف الخمسة الأولى من الطائرة والتي تتميز بمساحة أكبر بين بعضها بعضا، على أن كل هذه الخدمات سيحصل عليها الراكب ابتداء من 69.99 يورو (100 دولار).

وقال مدير التسويق في شركة "راين اير" كيني جاكوبز إن أكثر من ربع المسافرين على متن طائرات الشركة يذهبون في رحلات عمل، مشيراً إلى أن الركاب المسافرين في رحلات عمل لا يطلبون الكثير من الرفاهية بقدر ما أنهم يريدون مرونة في مواعيد السفر، وجدولة أوقاتهم، وهو ما توفره لهم درجة "بزنس بلاس" التي طرحتها الشركة أخيراً.

وبحسب جاكوبز فإن المواصفات على متن الطائرة سوف لن تختلف كثيراً، في الوقت الذي سيتم توفير ما يحتاجه المسافر لأغراض العمل فعلاً، مشيراً إلى أن المرونة ستجعل الكثير من المسافرين يستفيدون من الرحلات اليومية المتكررة، فمثلا ثمة ثلاث رحلات يومية للشركة من وإلى مدريد وميلانو وبرشلونة، وبوجود تذاكر "بزنس بلاس" يصبح بمقدور المسافرين لأغراض العمل الذهاب والعودة إلى هذه المدن في نفس اليوم.

يشار إلى أن شركة "راين إير" تعتبر واحدة من أنشط شركات الطيران في القارة الأوروبية، كما أنها المنافس الأقوى لشركة الطيران الاقتصادي البريطانية الشهيرة "ايزي جت" التي شهدت توسعاً كبيراً هي الأخرى خلال السنوات الأخيرة.

وتوفر هذه الشركات رحلات طيران بأسعار بالغة الانخفاض داخل أوروبا، حيث بمقدور المسافر أن يحصل على تذكرة من لندن إلى برلين أو مدريد على سبيل المثال مقابل 25 جنيهاً استرلينياً (40 دولاراً)، وهو أقل من تكلفة سيارة التكسي التي ستقله من منزله إلى المطار.