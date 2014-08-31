مطار دبي يستقطب 40 مليون مسافر في 7 أشهر

أعلنت مؤسسة مطارات دبي أن أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال شهر يوليو الفائت تجاوزت للشهر التاسع عشر على التوالي حاجز الخمسة ملايين مسافر، وحافظت الحركة الجوية على مسار نموها التصاعدي منذ بداية العام وحتى الآن.

ويشير تقرير أصدرته مؤسسة مطارات دبي إلى أن أعداد المسافرين تراجعت قليلا خلال شهر يوليو الفائت بنسبة 2.9%، لتهبط إلى خمسة ملايين و155 ألفا و771 مسافرا بالمقارنة مع 5 ملايين و310 آلاف و361 مسافرا في يوليو2013.

ويرجع هذا الانخفاض إلى تأثر الحركة الجوية في مطار دبي الدولي، نتيجة التناوب في إغلاق مدرجي المطار، خلال فترة تنفيذ برنامج تحديثهما، الذي بدأ في الأول من مايو واستغرق 80 يوما، وعادت الحركة الجوية لطبيعتها بعد انتهاء البرنامج في 21 يوليو الفائت. واقتربت أعداد المسافرين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2014 من حاجز 40 مليون مسافر بارتفاع نسبته 4.9%، لتصل إلى 39 مليونا و831 ألفا و861 مسافرا، مقارنة مع37 مليونا و792 ألفا و466 مسافراً خلال نفس الفترة من عام 2013.

وجاءت أوروبا الشرقية على قائمة أسرع المناطق نموا في أعداد المسافرين عبر مطار دبي خلال شهر يوليو الفائت 2014 بنسبة نمو 17.6%، تليها أميركا الشمالية بنسبة 8.8%، وأميركا الجنوبية بنسبة 4.5%، وغرب أوروبا بنسبة 3.9%. وفي المقابل تراجع ترتيب منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية نتيجة تقليص عدد الرحلات خلال فترة تنفيذ برنامج تحديث المدرجات.

وبلغ عدد حركات الطائرات خلال شهر يوليو الفائت 25081 حركة بانخفاض نسبته 11.9% بالمقارنة مع 28462 حركة خلال يوليو 2013، فيما بلغ إجمالي عدد حركة الطائرات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 195896 حركة، بانخفاض نسبته 7.3%، مقارنة مع 211373 حركة خلال نفس الفترة من عام 2013.

ويرجع الانخفاض إلى استمرار تحول طيران الإمارات إلى استخدام الطائرات الأكبر حجما مثل (إيرباص أيه-380)، مما أدى إلى ارتفاع متوسط عدد المسافرين لكل حركة جوية خلال شهر يوليو 2014 إلى 211، بارتفاع نسبته 5% بالمقارنة مع 201 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت نسبة الانخفاض في عدد الرحلات خلال فترة تنفيذ برنامج تحديث المدرجين 26%، مما أثر بصورة طفيفة على عدد المسافرين وحركة الطائرات.

وسجلت معدلات حركة الشحن سواء الشهرية أو منذ بداية العام وحتى الآن تراجعا في مطار دبي الدولي، نتيجة تحويل كافة الرحلات المخصصة للشحن الجوي لمطار آل مكتوم الدولي في دبي ورلد سنترال بدءاً من الأول من مايو الفائت.

وبلغ حجم حركة الشحن خلال شهر يوليو الفائت 184720 طناً بانخفاض نسبته 10.7% عن حجم الشحن المسجل خلال نفس الفترة من عام 2013 الذي بلغ 206945. فيما وصلت حركة الشحن منذ بداية العام وحتى الآن 1,367,987 طناً، بانخفاض نسبته3.1%عن حجم حركة الشحن خلال نفس الفترة من عام 2013، والذي بلغ 1,411,896 طنا.

وقال جمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي إن مستويات الأداء المحققة في شهر يوليو تعكس صورتين متباينتين، فمن ناحية واصلت أعداد المسافرين تراجعها البسيط، بفعل برنامج التحديث خلال النصف الأول من الشهر، ولكنها تعكس في الوقت نفسه إعادة الافتتاح الناجح لمدرجي المطار خلال النصف الثاني من الشهر في توقيت مناسب جدا لاستيعاب الزيادة التقليدية في أعداد المسافرين خلال موسم العطلات والتي وصلت إلى ذروتها خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو. ونحن سعداء بعودة الحركة الجوية في مطار دبي الدولي إلى مستوياتها المعتادة.