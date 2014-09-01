مراكش تستقبل أكثر من مليون سائح خلال سبعة أشهر

كشف مجلس السياحة بمدينة مراكش، عن ارتفاع عدد الوافدين للمدينة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية لغاية شهر يوليو الماضي، ليتجاوز المليون سائح.

وأشار المجلس في تقرير له إلى أن الأشهر السبعة الأولى من سنة 2014 سجلت مليونا و84 ألف سائح بفنادق المدينة.

ووفقا للتقرير، سجل مؤشر عدد ليالٍ بالفنادق المصنفة بمراكش خلال نفس الفترة ارتفاعا بنسبة 11 في المئة (3 ملايين و93 ألفا و65 ليلة مبيت).

وأضاف المصدر أن معدل إشغال الوحدات الفندقية بلغ 53 في المئة، وذلك بنسبة تردد وصلت إلى 84 في المئة، مشيرا في هذا السياق إلى أن 14 وحدة فندقية بالمدينة الحمراء سجلت أداء جيدا وذلك بمعدل إشغال تراوح بين 60 و90 في المئة.

وتشير التوقعات الخاصة بالنشاط السياحي بالمدينة إلى تسجيل المؤسسات السياحية بمراكش أداء جيدا خلال هذه السنة، تزامناً مع توقعات بانعقاد 35 مؤتمرا وحدثا دوليا ومهرجانا خلال الخمسة أشهر المتبقية من السنة.

يذكر أن مدينة مراكش تضم 175 وحدة فندقية مصنفة ضمنها 90 تشتغل منذ 2002 إلى 2013، و980 دارا للضيافة، ومن المرتقب افتتاح 4 وحدات جديدة خلال هذه السنة، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية إلى 59 ألفا و728 سريراً، والتي يراهن مهنيو القطاع على تجاوزها إلى 85 ألف سرير خلال 2020.