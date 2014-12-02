عدد السياح بمصر يقفز لـ2.7 مليون زائر خلال 3 أشهر

في مؤشر على بدء تعافي قطاع السياحة المصري، أظهرت بيانات رسمية اطلعت عليها رويترز أن عدد السائحين الذين زاروا البلاد خلال الربع الثالث من عام 2014 قفز 69.7 بالمئة ليبلغ 2.767 مليون سائح.

وبعد أن كانت مصر تستقبل ملايين السياح كل عام تعرضت السياحة فيها لضربة قوية حين نصحت حكومات أوروبية مواطنيها بعدم السفر إلى مصر لقضاء العطلات بسبب أعمال العنف التي اندلعت إثر انتفاضة يناير 2011 وعقب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013.

ومع بداية فترة الاستقرار السياسي في مصر بعد إقرار الدستور وانتخاب رئيس في يونيو 2014، بدأت حركة السياحة تعود تدريجيا مع تحسن الأحوال الأمنية في البلاد باستثناء شمال سيناء التي تشهد توترات وأعمال عنف.

وتوقع وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، في مقابلة مع رويترز في أكتوبر "تعافيا قويا" للسياحة في بلاده مطلع عام 2015، معولا على تحسن معدلات الإشغال بالفنادق خلال الفترة الماضية.

وقال زعزوع "سأستطيع القول لك في فبراير بإذن الله إن السياحة بدأت تعود لمعدلات وقت الذروة في 2010. هذا هو أملي وهذا هو التحدي".

لكن حين سئل عن أعداد السائحين والإيرادات خلال الربع الثالث من العام، امتنع الوزير عن تحديد أرقام، مكتفيا بالقول "سأعلن عن الأرقام في نهاية العام لنقارن النصف الأول بالنصف الثاني من العام".

وفي النصف الأول من عام 2014، هبط عدد السياح الوافدين إلى مصر بنحو 25 بالمئة ليصل إلى 4.5 مليون سائح، وانخفضت الإيرادات 24.7 بالمئة.

وتعتبر إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في البلاد.

وكانت مصر استقبلت في عام 2010 أكثر من 14.7 مليون سائح قبل أن يتراجع العدد إلى 9.8 مليون في 2011 عقب انتفاضة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وخلال عام 2012 زاد عدد السياح إلى 11.5 مليون سائح، قبل أن يتراجع مجددا في 2013 إلى 9.5 مليون، ووصلت الإيرادات إلى 5.9 مليار دولار.

وتطلع زعزوع خلال المقابلة إلى وصول عدد السياح الوافدين لبلاده إلى أكثر من عشرة ملايين سائح، وتجاوز الإيرادات سبعة مليارات دولار في 2014.

وأظهرت الأرقام الرسمية التي اطلعت عليها رويترز أن عدد السياح خلال الربع الثالث بلغ نحو 2.767 مليون سائح، مقابل 1.630 مليون سائح في الربع المقابل من 2013.

وسجل شهر يوليو وصول 885 ألفا و765 سائحا، بينما استقبلت مصر في أغسطس 997 ألفا و705 سياح، وفي سبتمبر 883 ألفا و946 سائحا.