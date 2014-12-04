97 مليون رحلة سياحية للخارج لصينيين تحطم رقما قياسيا

المصدر: بكين - أ ف ب

حطمت السياحة الصينية في الخارج رقما قياسيا جديدا هذا العام مع تخطيها عدد الـ100 مليون رحلة لسياح معروف عنهم أنهم الأكثر إنفاقا في العالم، كما أعلنت بكين الخميس.

وقالت الإدارة الوطنية للسياحة في بيان على موقعها الإلكتروني إن حوالي 70% من هذه الرحلات التي جرت خلال الأشهر الـ11 المنصرمة كانت وجهتها إحدى ثلاث مناطق هي هونغ كونغ وتايوان وماكاو.

وبشكل عام، فقد ذهبت حصة الأسد من السياحة الصينية إلى وجهات في آسيا (89.5%)، في حين كان نصيب أوروبا 3.5% فقط، والقارة الأميركية 2.7%.

وفي 2013 قام السياح الصينيون بـ97 مليون رحلة إلى الخارج، أي عشرة أضعاف ما كان عليه هذا العدد في العام 2000 حين لم يكن يتجاوز 10 ملايين رحلة، بحسب المنظمة الدولية للسياحة.

ويحتمل أن يقفز هذا العدد إلى 500 مليون رحلة سنويا في السنوات الـ15 المقبلة، بحسب ما نقل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن نائبة رئيس الوزراء الصيني ليوياندونغ خلال زيارة قامت بها مؤخرا إلى باريس.

ويتوقع أن يواصل عدد السياح الصينيين الارتفاع مدفوعا باتساع نطاق الطبقة الوسطى في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتتنافس الدول على اجتذاب السياح الصينيين، كونهم من محبي البذخ والإنفاق، وغالبا ما يسافرون في مجموعات.

واتخذت دول أوروبية عديدة، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إجراءات لتسهيل حصول السياح الصينيين على التأشيرات.

وقفزت الصين في العام 2012 إلى صدارة الدول من حيث ترتيب إنفاق سياحها في الخارج، إذ بلغ إجمالي هذا الإنفاق 102 مليار دولار.