نمو عدد المسافرين بمطارات أبوظبي 21% خلال 10 أشهر

حقق مطار أبوظبي الدولي نجاحاً تجارياً كبيراً على مدار العام، حيث نمت أعداد المسافرين في الشهور العشرة الأولى من 2014 بنسبة 20.5%، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013.

كما شهد مطار العاصمة الإماراتية عائدات ضخمة نتجت عن نمو أعداد المسافرين وزيادة عدد العلامات التجارية الرائدة في العالم، التي اتخذت من المطار مقراً لها، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وتلتزم مطارات أبوظبي بهدفها الرئيسي لتعزيز تجربة المسافرين والارتقاء بها إلى أعلى المستويات من خلال العديد من المشاريع والمبادرات الحصرية والمميزة، ويأتي في مقدمتها ارتفاع مجمع المطار الجديد في سماء أبوظبي ليصبح معلماً إبداعياً يلحظه كل المسافرين والعابرين، والذي سيصبح مركزاً رئيسياً للطيران في العالم تفوق سعته الـ30 مليون مسافر سنوياً.