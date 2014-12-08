إيرادات مصر من السياحة تقفز 112% في الربع الثالث

قالت المستشارة الاقتصادية لوزير السياحة إن إيرادات مصر من السياحة قفزت 112% في الربع الثالث من العام الحالي لتبلغ ملياري دولار.

وقالت عادلة رجب، المستشارة الاقتصادية في اتصال هاتفي مع رويترز، اليوم الأحد "إيرادات مصر السياحية بلغت ملياري دولار في الربع الثالث من هذا العام مقابل 900 مليون دولار في الربع المقابل من العام الماضي".

وأضافت "بلغ عدد السائحين 2.8 مليون سائح مقابل 1.6 مليون سائح في الربع المقابل من العام الماضي".

وتظهر أحدث إحصائيات للسياحة المصرية بدء تعافي القطاع بعد أن تعرض لضربة قوية حين نصحت حكومات أوروبية مواطنيها بعدم السفر إلى مصر لقضاء العطلات بسبب أعمال العنف التي اندلعت إثر ثورة يناير 2011، وعقب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013.

وبعد إقرار الدستور وانتخاب رئيس في يونيو 2014، بدأت حركة السياحة تعود تدريجيا مع تحسن الأحوال الأمنية في البلاد باستثناء شمال سيناء التي تشهد توترات وأعمال عنف.

وتوقع وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، في مقابلة مع رويترز في أكتوبر "تعافيا قويا" للسياحة في بلاده مطلع عام 2015، معولا على تحسن معدلات الإشغال بالفنادق خلال الفترة الماضية.

وتعتبر إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في البلاد.

وكانت مصر استقبلت في عام 2010 أكثر من 14.7 مليون سائح قبل أن يتراجع العدد إلى 9.8 مليون في 2011 عقب انتفاضة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وخلال عام 2012 زاد عدد السياح إلى 11.5 مليون سائح قبل أن يتراجع مجددا في 2013 إلى 9.5 مليون، ووصلت الإيرادات إلى 5.9 مليار دولار.