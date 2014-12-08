145 مليار درهم إنفاق 56 مليون زائر لمهرجان تسوق دبي

تستعد مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري، لتنظيم احتفالات ضخمة في أنحاء دبي كافة، بمناسبة الدورة العشرين لانطلاقة مهرجان دبي للتسوق الذي انطلق عام 1996 الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة دبي على الخريطة العالمية كوجهة متميزة للسياحة العائلية والأعمال والتسوق.

ويعد مهرجان دبي للتسوق، الذي ينظم سنوياً تحت شعاره "عالم واحد، عائلة واحدة"، أحد أهم المهرجانات السياحية التجارية على مستوى المنطقة والعالم، حيث إنه كان من أوائل المهرجانات النوعية التي انطلقت في المنطقة ليشكّل علامةً فارقة في صناعة المهرجانات على مستوى الشرق الأوسط، كما أن مهرجان دبي للتسوق يعد من أولى المبادرات المبتكرة التي انطلقت من مدينة دبي إلى العالمية، وترافقت مع الازدهار الكبير الذي شهدته الإمارة في التسعينات من القرن الماضي، فحمل المهرجان اسم دبي إلى مختلف أنحاء العالم، لينجح بعد 19 دورة في استقطاب ما يقارب 56 مليون زائر، وضخّ أكثر من 145 مليار درهم في اقتصاد دبي، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وكانت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة قد أعلنت في فبراير الماضي عن أن الدورة العشرين من المهرجان ستنطلق في 1 يناير 2015 وتستمر حتى 1 فبراير 2015، وبدأت فور الإعلان عن الحدث في التخطيط لتنظيم احتفالات ضخمة في تاريخ المهرجان، تتناسب وسمعة دبي كوجهة للمهرجانات والفعاليات العالمية، والتي أكسبتها جائزة "أفضل مدينة للمهرجانات والفعاليات العالمية" ثلاث مرات من قبل الاتحاد الدولي للمهرجانات والفعاليات.