سياحة أبوظبي البحرية تستقطب السفن العالمية

نجحت شركة أبوظبي للموانئ في تعزيز موقعها على خريطة السياحة البحرية العالمية والدفع نحو اختيار أبوظبي مركزاً لانطلاق الرحلات البحرية ووجهةً سياحيةً جديدة تلبي متطلبات جمهور دولي شارك في منتدى سيتريد الشرق الأوسط للسياحة البحرية الذي انعقد في العاصمة العمانية مسقط.

واستعرضت مدير محطة السفن السياحية والمسؤول عن تطوير قطاع الأعمال السياحية البحرية في الشركة، نورة الظاهري، الجهود الدؤوبة التي تبذلها شركة أبوظبي للموانئ لتنشيط هذا القطاع، حيث قدمت الظاهري شرحاً وافياً عن التطورات الجديدة التي تشهدها صناعة الرحلات البحرية في أبوظبي، والتي ساهمت بشكل كبير في اتخاذ "رويال كاريبيان" قرارها بتخصيص واحدة من أبرز سفنها السياحية "كونستيليشن" التابعة لسيلبرتي كروز، حيث ستتواجد في ميناء زايد كمركز انطلاق لرحلاتها بدءاً من الموسم 2016-2017، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وجاء في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها الظاهري إعلان جزيرة صير بني ياس كأول جزيرة سياحية في المنطقة تمثل نقطة توقّف تستقبل السفن والسائحين خلال الربع الأخير من العام القادم 2015.

وقد اشتهرت جزيرة صير بني ياس كإحدى الوجهات الفاخرة التي تقدّم تنوعاً طبيعياً مميزاً يشمل الحياة البرية والحيوانات الطليقة ومجموعة من الأنشطة الترفيهية والمغامرة والإثارة للزوار.