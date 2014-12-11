الإنترنت اللاسلكي مجاناً على طائرات الإمارات A380

شهدت خدمة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi التي توفرها طيران الإمارات مجاناً على طائراتها الإيرباص A380 إقبالاً كبيرا من المسافرين، حيث زاد عدد المستخدمين منذ تدشينها في شهر أكتوبر الماضي عن 200 ألف راكب.

وتتيح هذه الخدمة لركاب طيران الإمارات فرصة البقاء على اتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم وزملائهم خلال سفرهم، والتمتع بما يصل إلى 10 ميغابايت من البيانات مجاناً على معظم طائرات الإيرباص A380، ما يكفي لإرسال رسائل البريد الإلكتروني، والكتابة في المدونات، والاتصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تويتر وفيسبوك، أو تصفح شبكة الإنترنت.

وتوفر طيران الإمارات حالياً خدمة الإنترنت اللاسلكي على متن 85 من طائرات أسطولها، بما في ذلك 55 إيرباص A380 و30 طائرة بوينج 777. كما يتم حالياً تنفيذ برنامج تحديث شامل لتوفير هذه الخدمة على بقية طائرات أسطول الناقلة.

وعلى متن 50 طائرة إيرباص A380، توفر طيران الإمارات أول 10 ميغابايت من البيانات مجاناً، وبعد ذلك تسري رسوم مخفضة قدرها دولار أمريكي واحد لكل 500 ميغابايت من البيانات. أما في بقية طائرات أسطول الناقلة، فيتم احتساب رسم قدره دولار أميركي واحد للاتصال بالإنترنت وفقاً للتجهيزات والبرامج القائمة فيها.

وفي إطار دعمها المستمر لمؤسسة طيران الإمارات الخيرية، ستقوم الناقلة بالتبرع بحصيلة عائدات الاتصال بالإنترنت طيلة الفترة حتى الأول من يناير 2015 لدعم جهود وبرامج المؤسسة الرامية إلى تحسين مستوى الحياة للأطفال المحرومين حول العالم.

وقال باتريك برانلي، نائب رئيس طيران الإمارات في دائرة الاتصالات المشتركة للمنتجات والنشر والخدمات الرقمية والمناسبات: "تعتبر طيران الإمارات الإنترنت اللاسلكي على متن طائراتها بمثابة خدمة حيوية ذات قيمة مضافة يتعين توفيرها مجاناً لجميع مسافرينا لكي يتسنى لهم التواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم وأعمالهم. وفي الوقت الراهن، تفرض علينا بعض المعوقات التقنية والبرمجية احتساب رسم رمزي مقابل الاتصال اللاسلكي بالإنترنت على متن بعض طائراتنا. ونحن نعمل بدأب للتغلب على هذه المعوقات.. وريثما نتمكن من إنجاز ذلك، سيتم احتساب كلفة رمزية قدرها دولار أميركي واحد فقط".

وأضاف باتريك برانلي بقوله: "بدأنا منذ مطلع أكتوبر 2014 توفير كل من خدمة الواي فاي المجانية، وخدمة الواي فاي مقابل دولار واحد، وتلقى كلا الخدمتين، المجانية وذات الكلفة الرمزية، إقبالاً كبيراً من المسافرين، إذ يستخدم 35% من ركابنا هذه الخدمة وخصوصاً على الرحلات الطويلة".

واستطرد قائلاً: "تندرج معظم رحلاتنا ضمن فئة الرحلات الدولية طويلة المدى، ونحن نعرف بأن العديد من مسافرينا يرغبون في البقاء على اتصال أثناء سفرهم. ولهذا قامت طيران الإمارات باستثمار مئات ملايين الدولارات في أنظمة اتصالات فائقة الحداثة لتوفير قدرات اتصال متكاملة في الأجواء. ويشهد استخدام الهواتف المحمولة والاتصال اللاسلكي بالإنترنت ارتفاعاً كبيراً، وخصوصاً خلال مواسم العطلات، ونحن نرى أن مسافرينا على استعداد لدفع رسم رمزي قدره دولار واحد مقابل خدمة الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت، خاصة وأنه سيتم التبرع بحصيلة هذه الرسوم لدعم المشاريع التي تنفذها مؤسسة طيران الإمارات الخيرية. ونحن نتوقع أن يصل مجموع التبرعات التي ستذهب للمؤسسة إلى 40 الف دولار أميركي، ولكن الحصيلة قد تزيد إذا ما قام عدد أكبر من المسافرين باستخدام الواي- فاي خلال الفترة الممتدة حتى مطلع العام الجديد".