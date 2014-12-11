هيثرو: 78% من الإماراتيين يفضلون تجربة سفر مميزة

أظهرت نتائج دراسة بحثية جديدة أجريت وسط أصحاب الدخل العالي في الإمارات العربية المتحدة أن أكثر من ثلاثة أرباعهم (78%) يفضلون الإنفاق على التجارب المتميزة وعالية الجودة عوضاً عن اقتناء المزيد من السلع الكمالية.

وأشارت الدراسة، المفوّضة من قبل خدمة كبار الشخصيات في مطار هيثرو (Heathrow VIP)، إلى أن الرغبة في الحصول على مزيد من الخصوصية والرغبة في تخصيص الوقت للاسترخاء هما الدافعين الرئيسيين لتفضيل التجارب الرفيعة على السلع الكمالية. إذ يرى حوالي 93% من أصحاب الدخل العالي ممن يفضلون هذه التجارب أن الخصوصية هي العامل الرئيسي، فيما يرى الثلث (30%) أن كسب الوقت يعدّ عاملاً هاماً أيضاً.

ويبدو أن هذا التفضيل للتجارب على المقتنيات هو الاتجاه المتنامي في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، ويسود تحديداً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر. إلّا أنّ الوضع مختلف في الكويت، حيث يفضّل النصف فقط (50%) التجارب على المزيد من المقتنيات.

كما أظهر البحث أن العمر يلعب دوراً في تفضيل التجارب على المقتنيات، بحيث قال أربعة أشخاص من بين كل عشرة في الإمارات (41%) أن مواقفهم تختلف اليوم عمّا كانت عليه منذ عشر سنوات. فإدراكهم لأهمية التجارب الحصرية جاء بالتزامن مع أحداث مهمة جداً في حياتهم، مثل الإنجاب أو تبوّء مناصب مرموقة في العمل كانوا يطمحون لها.

وأشارت الدراسة البحثية أيضاً إلى أنّ الوظيفة تلعب دوراً في تحديد مدى أهمية هذه التجارب بالنسبة للأفراد. إذ يفضّل في الغالب العاملون في مجالات الخدمات المالية والمصرفية والمحترفة التمتع بالتجارب مقارنة بالعاملين في مجال الصناعة، وهم الأقل ترجيحاً لاختيار التجارب بدل المقتنيات.

وفي هذا الصدد، قال كريس أنيتس، مدير الخدمات التجارية في مطار هيثرو: "إنه من خلال عملنا عن كثب مع مختلف الأفراد الإماراتيين، فنحن على دراية بمدى أهمية تمتعهم بتجارب متميزة في هذه المنطقة، ولا سّيما أثناء سفرياتهم. والمتسوقون الإماراتيون من بين الأكثر استخداماً لخدمة التسوق الشخصي لدينا في مطار هيثرو؛ لذا فنحن ندرك أنهم يحبون اقتناء السلع الكمالية. واللافت في نتائج البحث هو أنّه في ظل مشاغل الحياة المتنامية، فقد زادت أهمية التمتع بتجارب متميزة وحصرية، والتي تساعدنا على توفير الوقت."

والجدير بالذكر أنّ خدمة كبار الشخصيات في مطار هيثرو (Heathrow VIP) تتوفر للمسافرين من ركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، الذين يسافرون من وإلى هيثرو. وخدماتها مصممة لتوفير الخصوصية التامة للمسافرين. فتشمل قاعة خاصة تتم فيها إجراءات الأمن والجوازات، بالإضافة إلى سيارة ليموزين لإيصال المسافر إلى مدرج الطائرة. وبالنسبة للوافدين إلى مطار هيثرو، تشمل الخدمة استقبالاً للمسافرين عند باب الطائرة ونقلهم مباشرة إلى القاعة الخاصة حيث يستلمون أمتعتهم.