قطر تشتري 50% من فندق "سافوي" الشهير في لندن

اشترت مجموعة "كتارا للضيافة" القطرية التي تملك فندق رويال مونسو في باريس، 50% من حصص فندق "سافوي" الشهير في لندن، وفق ما أعلنت المجموعة السعودية التي كانت حتى الآن المالك الوحيد لهذا الفندق الفخم.

واحتفظت مجموعة "المملكة القابضة" التي يملكها الأمير الوليد بن طلال بالنصف الآخر من الحصص، وقالت المملكة القابضة في بيان إن هذه العملية "تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية" بين الأمير الوليد والحكومة القطرية.

وشيد فندق سافوي العام 1889 وكان أول فندق فخم في العاصمة البريطانية. ومن نزلائه تشارلي شابلن وفرانك سيناترا.

وقد شوهدت فيه الملكة إليزابيث الثانية، مع زوجها المقبل فيليب. كما عقد فيه رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل اجتماعات إبان الحرب العالمية الثانية.

وتملك المملكة القابضة أيضا حصصا في فندقي بلازا في نيويورك وجورج الخامس في باريس.