إيرباص A350 تصل للمنطقة وتطويرها بـ15 مليار دولار

قالت شركة ايرباص إنه تحدد موعد جديد لتسليم الخطوط الجوية القطرية أول طائرة من طراز إيه-350 وهو 22 من ديسمبر.

كانت شركة الخطوط الجوية القطرية أجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع تسليم أحدث طائرة ركاب أوروبية الذي كان مقرراً في بادئ الأمر أن يتم في 13 من ديسمبر، وأطلق هذا التأجيل تكهنات بتكرار مشكلات قمرة القيادة التي أخرت تسليم أول طائرة من طراز إيه-380، ولكن يبدو أن مشكلات تحديد مواعيد التسليم كان لها دور في هذا.

وأكدت إيرباص تقريراً لرويترز في وقت سابق وقالت في إفادة لوسائل الإعلام إن حفل التسليم سيقام في تولوز في 22 من ديسمبر وسيشتمل على رحلة طيران تجريبية.

وكانت إيرباص تعهدت بتسليم أول طائرة من طراز إيه-350 بنهاية العام. وقامت الشركة بتطوير هذه الطائرة بتكلفة بلغت نحو 15 مليار دولار لتنافس الطائرة دريملاينز التي تنتجها شركة بوينغ.