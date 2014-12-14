الإمارات من أفضل 10 دول في العالم لقضاء العطلات

قالت دراسة حديثة لموقع "هوتل اندريست دوت كوم" إن دولة الإمارات تعتبر من أفضل 10 دول في العالم لقضاء العطلات، وسوف تواصل تقدمها على الوجهات العالمية المعروفة بفضل مناخها المعتدل في فصل الشتاء ولتوفر كل مقومات الأمن والاستقرار فيها.

وأكدت الدراسة أن الإمارات سوف تحتل مراتب متقدمة على العديد من البلدان المعروفة في آسيا وأوروبا وأستراليا بحلول 2020 حينما ينطلق معرض إكسبو دبي العالمي الذي يتوقع أن يجتذب أكثر من 70 مليون زائر، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وذكرت الدراسة أن القدرة التنافسية العالمية للإمارات في مجال السياحة جعلتها تتفوق على دول سياحية أوروبية وآسيوية عدة بفضل معدل الإنفاق المعتدل على السياحة في الدولة.

وأكدت دراسة موقع "هوتل اندريست دوت كوم" hotelandrest .com أنه لا توجد وجهة سياحية في العالم الآن مثل الإمارات، تتيح للزوار الأوروبيين والأمريكيين والأستراليين الاستمتاع بالشمس الدافئة على الشواطئ في فصل الشتاء، مشيرة إلى أن هذا المناخ الإماراتي المشمس لا يتوفر في البلدان الغربية الباردة ولا في الدول الاستوائية.

وأضافت أن متوسط الأسعار في فنادق دولة الإمارات للزوار الأوروبيين والأستراليين هو أقل بنسبة تتراوح مابين 30 إلى35% عن مثيلاتها في أوروبا وأستراليا، مؤكدة أن انخفاض الأسعار في فنادق دولة الإمارات مع توفر الخدمات الراقية والأمن والاستقرار من بين أهم المحفزات التي تغري السياح الأوروبيين لقضاء عطلاتهم الشتوية في الدولة.