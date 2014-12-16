طرح مشروع ترميم "درب زبيدة" التاريخي بالسعودية

كشف مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة الحدود الشمالية د.جهز بن برجس الشمري لـ"الرياض" أن هناك خطة لترميم جميع مسار "درب زبيدة" التاريخي في منطقة الحدود الشمالية.

وسيتولى فرع السياحة بالمنطقة ذلك، وأضاف أنه تم في العام الماضي تهيئة بركتين من المعالم الأثرية المهمة في محافظة رفحاء على هذا الدرب "الجميما، والثليماء"، بحسب "الرياض" السعودية.

كما سيتم طرح مشروع لتهيئة البرك في "الشاحوف" وقرية زبالا التاريخية جنوب رفحاء، وبين أن هناك مشروعا لتهيئة هذه البرك ومعالجتها كإحياء لهذا الدرب وسيكون على مراحل لمحاكاة درب زبيدة قديماً وانها معالم ومنتجات سياحية تستقطب كثيرا من الزوار من المملكة وخارجها.

ويعد درب زبيدة التاريخي من أبرز المعالم التاريخية الكثيرة التي لاتزال شاخصة على أرض منطقة الحدود الشمالية منذ عهد الدولة العباسية، والذي يعد من أهم المشاريع الإسلامية في بداية صدر الإسلام بطول 1500 كم داخل الأراضي السعودية، مروراً بأربع مناطق أولها منطقة الحدود الشمالية ويليها منطقة حائل ثم منطقة المدينة المنورة وصولاً إلى منطقة مكة المكرمة، وهو من أشهر الطرق التاريخية التي سلكها الحجاج والتجار على مدى قرون عديدة من الزمن وكان لهذا الدرب دور في إثراء الثقافات والعادات العربية، ويعتبر طريقاً ومعلماً مشهوراً للحج.