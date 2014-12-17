"سياحة مصر" تعقد اجتماعاً للتبادل السياحي مع الصين

عقدت جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة، برئاسة بسمة فؤاد اجتماعاً مع اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء وما كينج رئيس الجمعية المصرية الصينية للتبادل الثقافي، الذي يهدف إلى توطيد العلاقات المصرية الصينية والمنفعة المتبادلة بين البلدين.

وتم الاتفاق على عقد بروتوكول تآخٍ بين مدينة شرم الشيخ وأحد المدن الصينية التي لها بُعد سياحي وتتشابه في طبيعتها مع مدينة شرم الشيخ على أن يتم توقيع البروتوكول في نهاية شهر مارس بمدينة شرم الشيخ بحضور محافظ المدينة الصينية وبوجود عدد من الصحافيين الصينيين لنقل رؤية وصورة عن مدينة شرم الشيخ إلى المجتمع الصيني، بحسب صحف مصرية.

كما تم الاتفاق على رؤية البروتوكول والتي تتضمن تبادل الخبرات في مجالات الثقافة والفنون والإرث التاريخي والتعليم والإدارة والمحافظة على البيئة والتنمية السياحية وإعادة تدوير النفايات وأيضا تحديد فرص الاستثمار بين المحافظتين طبقاً للقوانين واللوائح وزيادة التدفق السياحي بين المحافظتين والعمل على التنمية المستدامة البيئية بين البلدين وصياغة البرامج لتسهيل تبادل الزيارات بين المحافظتين وخاصة للمستثمرين والشباب.