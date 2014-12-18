"الاتحاد" تضم طائرتين جديدتين من إيرباص وبوينغ

كشفت شركة طيران الاتحاد التابعة لإمارة أبوظبي الخميس عن أول طائرتين تسلمتهما من طرازي إيرباص إيه 380 وبوينغ 787.

ووصفت الشركة التي طلبت شراء ما مجموعه 10 طائرات إيرباص ايه 380 و72 بوينغ 787، حدث تسلمها الطائرتين ب"التاريخي".

وستقوم الإيرباص ايه 380 برحلتها التجارية الأولى في 27 ديسمبر إلى لندن فيما ستقوم طائرة بوينغ 787 برحلتها التجارية الأولى في الأول من شباط/فبراير وستعمل على خط دوسلدورف.

وقال رئيس الشركة جيمس هوغن إن الإمارات العربية المتحدة باتت "إحدى أكثر الدول اتصالا بالعالم".

وتعمل أيضا في الإمارات شركة طيران الإمارات التابعة لإمارة دبي.

وساهمت شركات الطيران الخليجية بتحويل المنطقة الى نقطة اتصال عالمية للطيران.

ولعب طيران الإمارات وطيران الاتحاد والخطوط الجوية القطرية دورا رئيسيا في تحويل الخليج الى مركز رئيسي للرحلات الدولية ينافس أوروبا.

وتنوي طيران الاتحاد خصوصا المنافسة في مجال السفر الفخم، مع إطلاقها خدمة "ذي ريزيدنس" التي هي بمثابة شقة فخمة صغيرة على متن طائرة.

وستبدأ هذه الخدمة على طائرة إيرباص ايه 380، وسيكون ثمن التذكرة لهذه المقصورة 25 ألف دولار للرحلة بين أبوظبي ولندن.

وتملك طيران الاتحاد 109 طائرات ولديها دفتر طلبيات يضم مئتي طائرة منها أيضا 25 طائرة بوينغ 777 و62 إيرباص ايه 350.