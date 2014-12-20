الكويت: فعاليات متنوعة بالدورة الـ16 من "هلا فبراير"

قال المنسق العام لمهرجان "هلا فبراير" السنوي، في الكويت، وليد الجاسم، إن المهرجان سينطلق في دورته الـ16 في الثامن من يناير المقبل، ويستمر حتى السادس من فبراير المقبل تحت شعار "قائد العمل الإنساني وكويت الإنسانية".

وأضاف الجاسم في مؤتمر صحافي اليوم أن اختيار هذا الشعار للمهرجان جاء الأنسب وبمناسبة حصول سمو أمير البلاد على هذا اللقب من منظمة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا اللقب هو وسام على صدر كل كويتي وعربي ومسلم.

وذكر أن الكويت تقدم منذ الاستقلال الكثير للإنسانية، وأن الأيادي البيضاء لها ممتدة، وتسري في جميع أنحاء العالم ولا تميز بين طائفة أو ديانة أو عرق، وإنما كانت تمتد لتساعد الإنسانية بشكل عام وفي كل مكان.

وقال إن بداية فعاليات المهرجان ستكون في الثامن من يناير، في حين سينطلق كرنفال المهرجان في السادس عشر من يناير، موضحا أن المكان المختار لإقامة كرنفال هذا العام سيكون تحت أبراج الكويت في شارع الخليج العربي.

وأفاد بأن الكرنفال سيتضمن العديد من العروض بداية من الساعة الثانية عصرا، وسيقام مسرح تنظم عليه عدد من الفعاليات، منها تقديم أحد المطربين المعروفين أغاني خاصة بالمهرجان.

وأضاف أن مهرجان "هلا فبراير" سيضم العديد من الفعاليات التي ستقام على صالة التزلج، منها أربع أمسيات غنائية وأربع أمسيات شعرية، إضافة إلى فعاليات دينية وثقافية ورياضية، موضحا أن مهرجان "هلا فبراير" هو مهرجان للتسوق، وأن كل هذه الفعاليات هي فعاليات مساندة للهدف الأساسي من المهرجان وهو التسوق.

وعن السياحة في الكويت، أكد الجاسم أنها تشمل السياحة الخليجية بالدرجة الأولى، موضحا أنها تزداد خلال شهر فبراير لعدد من العوامل، أبرزها المناخ الجيد والفعاليات المتنوعة، ومنها مهرجان "هلا فبراير"، مبينا أن عدد زوار الكويت بلغ خلال فبراير الماضي بحسب إحصاءات وزارة الداخلية نحو 250 ألف زائر.