تأشيرات سياحية لدخول السعودية تطبق بعد 6 أشهر

أقر نظام الهيئة العامة للسياحة الحصول على تأشيرة سياحية سارية المفعول لكل من يرغب بالدخول إلى السعودية بغرض السياحة، بالنسبة للمسافرين الذين يتطلب منهم النظام الحصول على تأشيرة قبل دخول المملكة.

وبحسب النظام الجديد فتصدر الهيئة أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بين الهيئة العامة للسياحة ووزارتي الداخلية والخارجية، وتوضح اللائحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية، ويعمل بهذا النظام بعد 6 أشهر.

وجاء في النظام الصادر للهيئة العامة للسياحة والآثار أن كل من يخالف إصدار شهادات التصنيف لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية، يغرم بمبلغ 50 ألف ريال، إضافة إلى من يمنع موظفي هيئة السياحة من مراقبة ودخول مرافق الإيواء السياحي، والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة السياحية.

ويهدف النظام إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام، أو من يستفيد منه، بحسب الاقتصادية.

وشمل النظام اقتراح الهيئة تحديد الأماكن السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد لائحة القواعد المنظمة لذلك، حيث تعد الأماكن السياحية العامة مصونة بحكم النظام، ولا يجوز للغير تملكها، وتستغلها الدولة أو تستثمرها أو تؤجرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة.

ولم يجز النظام مزاولة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي أو مزاولة نشاط تنظيم الرحلات السياحية، أو نشاط وكالات السفر والسياحة، أو نشاط مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي، وتسويقها إلا بالحصول على رخصة من الهيئة، بعد توافر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة.