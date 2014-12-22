شاهد عجائب الترفيه والاسترخاء بجزيرة ياس في أبوظبي

تعد جزيرة ياس في أبوظبي إحدى الوجهات لقضاء عطلات تجمع بين الاسترخاء والترفيه، ويرتبط اسم الجزيرة العجيبة بعالم فيراري المفعم بنشاط السباقات، ولكنها أيضاً تغري زائرها أيضا بتنوع الخدمات والعروض التي كشف عنها تقرير "العربية".

وتضم جزيرة ياس ملعباً للغولف في (ياس لينكس)، والذي يُعد من أفضل الملاعب عالمياً، فهو على سبيل المثال يعتمد على نظام مخصص لتحليل تسديدة الكرة، كما هو مضاء ليمكّن من الاستمتاع باللعب والتحدي في الليل.

ولا ينتهي التشويق في جزيرة ياس، فالتوجه إلى المنتزه المائي (ياس ووتر وورلد) يعني الحصول على المزيد من المغامرة، واستكشاف أكثر من 40 لعبة، من بينها 5 ألعاب تعد الوحيدة من نوعها في العالم.

ومن عجائب المتنزه أن تصميمه مستوحى من قصة فتاة إماراتية صغيرة تبحث عن لؤلؤة أسطورية، وكل زائر يمكنه أن يجرب حظه في البحث عن اللؤلؤة الضائعة، وقد تكون من نصيبه ويملكها.

وعلى شاطئ ياس، تتوفر خيارات واسعة، وبالإمكان تعلم التجديف، والإبحار الشراعي، وركوب الأمواج واستكشاف أشجار القرم (mangroves)، التي أقيم هذا الشاطئ على فكرتها.

وتوفر جزيرة ياس أيضاً تجربة تسوق مميزة عبر ياس مول الذي افتتح مؤخراً، ويضم حوالي 400 متجر ضمنها 60 مطعماً، كما يضم صالات للسينما، إلى جانب طيف واسع من مقاهي ياس مارينا، مطلة على مرسى القوارب واليخوت المميز الذي يتميز على مختلف مناطق المتنزه، وقت الغروب، بإطلالة مميزة على لون الشفق.